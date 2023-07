Un pompier ontarien est décédé alors qu'il combattait le gigantesque incendie de forêt de Donnie Creek, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Il s'agit du deuxième combattant du feu à perdre la vie en effectuant son travail ce mois-ci dans la province et du quatrième à l'échelle du pays.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué que le pompier ontarien âgé de 25 ans travaillait dans une zone isolée à environ 150 kilomètres au nord de Fort St. John peu avant 11 h vendredi lorsque son véhicule tout-terrain s'est renversé alors qu'il roulait sur une route de gravier dans une pente abrupte.

Le pompier a été transporté vers un centre hospitalier, mais il est décédé en chemin.

«Hier (vendredi), un pompier a connu une mort tragique en combattant le feu de forêt près de Fort St. John. Il était au service des autres et se dévouait à leur protection, et nous lui en serons toujours redevables. Je suis de tout cœur avec sa famille, ses amis et ses collègues», a réagi le premier ministre Justin Trudeau sur Twitter.

Une enquête entourant ce décès sur le lieu de travail est en cours. La GRC, le bureau du coroner, la commission provinciale sur les normes du travail et le service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique y participent.

Les bureaux du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et du ministre provincial des Forêts, Bruce Ralston, ont tous deux corroboré le fait que le pompier ontarien est décédé en combattant le feu de Donnie Creek. Cet incendie s'étend actuellement sur près de 6000 kilomètres carrés.

Dans sa déclaration, le premier ministre Eby a rappelé que ce nouveau décès survient peu de temps après celui d'une autre pompière forestière, qui a «ébranlé les gens de toute la Colombie-Britannique» et dévasté la communauté des pompiers.

Le 13 juillet, la pompière Devyn Gale, âgée de 19 ans, est morte alors qu'elle luttait contre un feu près de Revelstoke, dans le sud-est de la province. Elle a perdu la vie lorsqu'elle a été heurtée par un arbre qui est tombé sur elle.

«Cette saison des incendies de forêt a été terriblement pénible, a avoué M. Eby. Nous sommes très reconnaissants envers ce pompier et envers tous nos pompiers pour leur héroïsme quotidien. Cette nouvelle tragique nous rappelle une fois de plus les sacrifices extraordinaires qu'ils font pour assurer notre sécurité.»

La saison historique des feux de forêt qui sévit cet été au Canada a aussi fait deux autres victimes chez les combattants du feu ailleurs au pays.

Le 15 juillet, Adam Yeadon, âgé de 25 ans, est mort alors qu'il luttait contre les flammes près de Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Puis, le 19 juillet, Ryan Gould, âgé de 41 ans, est mort près du lac Haig, à 140 kilomètres au nord-est de Peace River, en Alberta, lorsque son hélicoptère s'est écrasé en combattant un autre incendie.

Selon les chiffres les plus récents fournis par les autorités de la Colombie-Britannique, 363 feux de forêt sont toujours actifs à travers la province, dont 191 qui sont jugés incontrôlables. Onze nouveaux brasiers ont été répertoriés dans les 24 dernières heures.

Au total, 1517 feux de forêt ont été répertoriés en Colombie-Britannique cette année, réduisant en cendres 15 397 kilomètres carrés de forêt — un record.