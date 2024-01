Un premier patient humain a reçu un implant de la société d'interface ordinateur-cerveau Neuralink au cours du week-end, a affirmé lundi son fondateur, Elon Musk.

Dans un message publié lundi sur X, l'ancienne plateforme Twitter, Elon Musk a déclaré que le patient avait reçu l'implant la veille et qu'il «se remettait bien». Il a ajouté que «les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pointes de neurones».

Le milliardaire, qui a cofondé Neuralink, n'a pas fourni d'autres détails sur le patient. Lorsque Neuralink a annoncé en septembre qu'elle commencerait à recruter des personnes, l'entreprise a précisé qu'elle recherchait des personnes atteintes de quadriplégie due à une lésion de la moelle épinière cervicale ou de sclérose latérale amyotrophique, communément appelée SLA ou maladie de Lou Gehrig.

Neuralink a reposté le message de Musk sur X, mais n'a pas publié d'autres déclarations reconnaissant l'existence de l'implant humain. L'entreprise n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de l'Associated Press mardi.

L'Associated Press a également contacté la Food and Drug Administration pour obtenir un commentaire.

Le dispositif de Neuralink, de la taille d'une grosse pièce de monnaie, est conçu pour être implanté dans le crâne, avec des fils ultrafins allant directement dans le cerveau. Dans son annonce de septembre, Neuralink a expliqué que les fils seraient placés chirurgicalement dans une région du cerveau qui contrôle l'intention de mouvement. L'objectif initial de cette interface cerveau-ordinateur est de donner aux gens la possibilité de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la seule force de leur pensée.

Dans un autre message publié lundi sur X, M. Musk a indiqué que le premier produit Neuralink s'appelle «Telepathy» et qu'il permettra aux utilisateurs de contrôler leur téléphone ou leur ordinateur «par la pensée». Il a ajouté que les premiers utilisateurs seraient ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres.

On ne sait pas encore si ce dispositif ou d'autres interfaces similaires fonctionneront bien, ni s'ils sont sûrs. Les essais cliniques sont conçus pour recueillir des données sur la sécurité et l'efficacité.

Neuralink est l'un des nombreux groupes qui s'efforcent de relier le système nerveux aux ordinateurs, dans le but d'aider à traiter les troubles cérébraux, de surmonter les lésions cérébrales et d'autres applications. Selon le site clinicaltrials.gov, plus de 40 essais d'interface cerveau-ordinateur sont en cours.