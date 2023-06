Un jury fédéral américain a condamné un Québécois pour avoir dirigé un stratagème de fraude postale sur une durée de 20 ans qui a dérobé plus de 175 millions $ US (environ 232 millions $CAN).

Patrice Runner, âgé de 57 ans, a été reconnu coupable la semaine dernière par un tribunal de district de New York de 14 chefs d'accusation, dont complot en vue de commettre une fraude postale et une fraude électronique, fraude postale et complot en vue de blanchir de l'argent.

Les procureurs américains affirment que M. Runner et ses co-conspirateurs ont envoyé des lettres frauduleuses de soi-disant médiums à des millions d'Américains.

Les lettres promettaient aux destinataires que le médium les aiderait à atteindre la richesse et le bonheur moyennant des frais.

En réalité, les lettres étaient produites en masse et les paiements ne faisaient que conduire à plus de lettres demandant de l'argent.

Quatre personnes ont plaidé coupables à des accusations liées à leur implication dans le stratagème, qui a été géré par une entreprise établie à Montréal entre 1994 et 2014.