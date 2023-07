Justin Trudeau a conservé ses piliers dans les ministères économiques, mais il a rebrassé de façon importante son cabinet, qui comprend plusieurs nouveaux visages. Il s'agit, pour reprendre les mots du premier ministre après la cérémonie d'assermentation de mercredi à Rideau Hall, d'un «nouveau souffle» pour son gouvernement.

Le nouveau cabinet du gouvernement minoritaire de M. Trudeau est formé de 38 ministres, soit 19 femmes et 19 hommes. Pas moins de 23 ministres ont changé de portefeuille, sept députés accèdent au cabinet et sept le quittent.

Ces nombreux changements ne sont pas, aux yeux du PM, d'une réaction à la progression des conservateurs de Pierre Poilievre au détriment des libéraux dans les sondages ni d'une manoeuvre pour préparer l'éventuel déclenchement d'une élection fédérale, «au contraire».

«C’est un cabinet pour gouverner», a-t-il déclaré.

«On s’attend à pouvoir gouverner encore pendant une couple d’années. Les élections ne sont pas prévues avant l’automne 2025.» - Justin Trudeau

M. Trudeau dit mettre de l'avant «la meilleure équipe que possible» parce que «les gens comprennent à quel point on est en train de vivre des moments de conséquences au pays». Ses choix sont donc basés sur la création d'emploi et la croissance de l'économie, à l'heure où la pénurie de main-d'oeuvre se fait toujours sentir et que l'inflation fait mal au coût de la vie des Canadiens.

De nombreux ministres mutés

Chrystia Freeland, François-Philippe Champagne et Mary Ng sont arrivés tous les trois ensemble à la cérémonie d'assermentation, un symbole prouvant qu'ils resteraient dans le noyau économique du conseil des ministres, respectivement aux Finances, à l'Innovation aux Sciences et à l'Industrie, et au Commerce international.

Anita Anand, ancienne ministre de la Défense nationale, vient compléter le trio comme présidente du Conseil du trésor. L'ex-ministre de la Protection civile, Bill Blair, prend du galon et la remplace à la Défense nationale.

Ginette Petitpas Taylor a été mutée au poste de ministre des anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

Marie-Claude Bibeau, qui assumait les fonctions à l'Agriculture, hérite elle aussi d'un ministère plus économique, avec le Revenu national. Diane Lebouthillier, une élue de la Gaspésie qui était responsable de ce ministère depuis 2015, est quant à elle mutée aux Pêches, aux Océans et à la Garde côtière canadienne.

Plusieurs nouveaux visages s'ajoutent toutefois au lot. Arif Virani, un élu de la circonscription ontarienne de Parkdale - High Park, sera responsable de la Justice à la place du Québécois David Lametti.

Jenna Sudds, elle aussi une élue ontarienne, devient quant à elle ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Karina Gould, qui était responsable de ce portefeuille, devient quant à elle leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Mme Gould, qui a annoncé qu'elle attendait son deuxième enfant au mois de janvier, sera remplacée pendant son congé de maternité par le whip en chef du gouvernement, Steven MacKinnon.

On note aussi l'arrivée de la députée québécoise d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, qui est nommée ministre du Tourisme et responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Elle est la seule députée québécoise à être nouvelle ministre.

Parmi les ministres expérimentés, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, sont reconduits à leur poste.

Pablo Rodriguez, qui était au Patrimoine canadien, est muté aux Transports et conserve son poste de lieutenant du Québec. Sa collègue québécoise Pascale St-Onge, qui a piloté l'important dossier de Hockey Canada, prendra la place de M. Rodriguez.

Jean-Yves Duclos, qui était un interlocuteur important des provinces à la tête du ministère de la Santé, assumera de nouvelles responsabilités aux Services publics et à l'Approvisionnement. L'ex-leader du gouvernement, Mark Holland, reprendra son flambeau à la Santé.

Marc Miller obtient le mandat de ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et Sean Fraser a été placé au poste de ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Randy Boissonnault devient ministre de l'Emploi, du Développement de l'Emploi et des Langues officielles. Gudie Hutchings sera la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

C'est Kamal Khera qui assurera la fonction de ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Harjit Sajjan a été nommé président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada.

Seamus O'Regan Jr. devient ministre du Travail et des Aînés alors que Ahmed Hussen occupera le poste de ministre du Développement international.

Jonathan Wilkinson sera le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Carla Qualtrough devient quant à elle ministre des Sports et de l’Activité physique et Terry Beech devient ministre des Services aux citoyens.

Des ministres démis de leurs fonctions

Parmi les ministres qui se sont vu montrer la porte, on retrouve Marco Mendicino, David Lametti et Mona Fortier. Ce n'était pas une surprise pour M. Mendicino, qui a été grandement critiqué notamment pour sa gestion du dossier sur le transfert du meurtrier Paul Bernardo.

M. Trudeau a affirmé qu'il était heureux de toujours pouvoir compter sur les ministres exclus du cabinet dans le caucus libéral. «C'est un nouveau souffle d’énergie à cette équipe avec de nouveaux membres et de nouveaux défis, [notamment] économiques», a-t-il ajouté.

Dans une déclaration envoyée en matinée sur les réseaux sociaux, M. Mendicino a affirmé qu'il avait été «honoré» d'être ministre pendant quatre ans. Il a assuré qu'il terminera son mandat et qu'il se représentera aux prochaines élections.

Les ex-ministres Omar Alghabra, Carolyn Bennett, Helena Jaczek et Joyce Murray avaient annoncé dans les derniers jours qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections.

Le conseil des ministres doit se réunir plus tard cet été pour une retraite préparatoire à la session parlementaire de l'automne.

Voyez la liste complète des changements

Exclu(e)s

Omar Alghabra (Transports)

Joyce Murray (Pêches, Océans et Garde côtière)

Carolyn Bennett (Santé mentale)

Mona Fortier (Conseil du Trésor)

Helena Jazcek (Services publics et Approvisionnement)

David Lametti (Justice)

Marco Mendicino (Sécurité publique)

Maintenu(e)s avec ou sans fonctions supplémentaires

François-Philippe Champagne (Innovation)

Chrystia Freeland (Finances)

Steven Guilbeault (Environnement)

Patty Hajdu (Services aux Autochtones)

Gudie Hutchings (Développement économique rural)

Marci Ien (Femmes et Égalité des genres)

Mélanie Joly (Affaires étrangères)

Mary Ng (Commerce international)

Seamus O’Regan (Travail)

Filomena Tassi (Agence fédérale de développement économique – sud de l’Ontario)

Dan Vandal (Affaires du Nord)

Jonathan Wilkinson (Ressources naturelles)

Remaniement

Conseil du Trésor: Anita Anand remplace Mona Fortier (exclue)

Défense nationale: Bill Blair remplace Anita Anand (Conseil du Trésor)

Patrimoine: Pascale St-Onge remplace Pablo Rodriguez (Transports)

Transports: Pablo Rodriguez remplace Omar Alghabra (exclu)

Sécurité publique et Affaires intergouvernementales: Dominic LeBlanc remplace Marco Mendicino (exclu)

Services publics et Approvisionnement: Jean-Yves Duclos remplace Helena Jaczek (exclue)

Agriculture: Lawrence MacAulay remplace Marie Claude Bibeau (Revenu)

Revenu: Marie-Claude Bibeau remplace Diane Lebouthillier (Pêches, Océans et Garde côtière)

Pêches, Océans et Garde côtière: Diane Lebouthillier remplace Joyce Murray (exclue)

Protection civile: Harjit Sajjan remplace Bill Blair (Défense nationale)

Sports: Carla Qualtrough remplace Pascale St-Onge (Patrimoine)

Leader du gouvernement à la Chambre des communes: Karina Gould remplace Mark Holland (Santé)

Développement international: Ahmed Hussen remplace Harjit Sajjan (Protection civile)

Anciens Combattants: Ginette Petitpas Taylor remplace Lawrence MacAulay (Agriculture)

Aînés: Seamus O’Regan fils remplace Kamal Khera (Diversité)

Immigration: Marc Miller remplace Sean Fraser (Logement)

Emploi, Main-d’œuvre et Langues officielles: Randy Boissonnault remplace Carla Qualtrough (Sports) et Ginette Petitpas Taylor (Langues officielles)

Logement: Sean Fraser remplace Ahmed Hussen (Développement international)

Santé: Mark Holland remplace Jean-Yves Duclos (Services publics)

Diversité, Inclusion et Personnes en situation de handicap: Kamal Khera remplace Ahmed Hussen (Développement international)

Nouveaux et nouvelles ministres

Relations Couronne-Autochtones: Garay Anandasangaree remplace Marc Miller (Immigration)

Services aux citoyens: Terry Beech

Tourisme: Soraya Martinez Ferrada remplace Randy Boissonnault (Emploi)

Santé mentale: Ya’ara Saks remplace Carolyn Bennett (exclue)

Famille: Jenna Sudds remplace Karina Gould (Leader du gouvernement aux Communes)

Petite Entreprise: Rechie Valdez

Justice: Arif Virani remplace David Lametti (exclu)

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info.