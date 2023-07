Jekyll, un requin juvénile, a été repéré près de Percé, au large de la Gaspésie, le 18 juillet.

L’organisation de recherches marines, OSEARCH, suit les mouvements de Jekyll depuis le 8 décembre 2022. L’aventure du requin a débuté près de Jacksonville, en Floride. À mi-chemin, soit au début juin, il se trouvait au large de New York.

Jekyll est un mâle mesurant 8 pieds et 8 pouces et pèse 395 lbs, toujours selon OSEARCH. Il est le 87e requin à être suivi par l’organisation dans l’océan Atlantique Nord-Ouest. Il a été nommé en l’honneur de l’Île de Jekyll, en Géorgie, près de l’endroit où les chercheurs l’ont rencontré pour la première fois.

En date du 16 juillet, un autre requin se trouvait également dans la région du golfe du Saint-Laurent, près de l’Île d’Anticosti. Simon est également un requin blanc juvénile, mais celui-ci est beaucoup plus imposant avec une longueur de 9 pieds et 6 pouces et un poids de 434 lbs.

Simon a également été rencontré en Géorgie par les chercheurs, près de l’Île de Saint-Simon.

Le requin blanc possède une grande tolérance thermique, alors que sa présence a été signalée dans des eaux entre 1,6 °C et 30,4 °C, selon Environnement et ressources naturelles Canada. Il est principalement présent dans les brisants de plages de sable, au large des côtes rocheuses et dans les baies abritées, les lagunes, les havres et les estuaires.

Il s’agit d’une espèce migratrice, comme le démontrent les voyages de Jekyll et de Simon, mais elle occupe principalement les eaux côtières profondes de moins de 100 mètres. Sa migration est causée par la nourriture et la reproduction, soit deux phénomènes qui sont influencés par le changement des saisons. Les requins juvéniles, comme ceux qui ont été repérés près de la côte gaspésienne, sont prédominants dans les eaux de l’Atlantique Nord-Ouest.