Les ouragans et les tempêtes tropicales ne sont rien de nouveau dans le sud des États-Unis, mais l'ampleur même des dégâts causés par Idalia a choqué Desmond Roberson lorsqu'il a parcouru les restes de son quartier en Géorgie.

Desmond Roberson a fait un tour à Valdosta jeudi avec un ami pour constater les dégâts après la tempête, qui a d'abord frappé la Floride en tant qu'ouragan avant de se transformer en tempête tropicale en remontant vers le nord, ravageant la ville de 55 000 habitants.

Il a déclaré qu'une rue était obstruée par un arbre tombé sur presque chaque maison. Les routes étaient toujours bloquées par des troncs d'arbres et des lignes électriques abattues, et les feux de signalisation étaient toujours éteints aux intersections principales.

«C'est un labyrinthe», a déclaré Desmond Roberson. «J'ai dû faire demi-tour trois fois, simplement parce que les routes étaient bloquées.»

La tempête avait des vents de 90 mi/h (145 km/h) lorsqu'elle a frappé directement Valdosta mercredi, a déclaré le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp.

«Nous avons de la chance que cette tempête était étroite, rapide et qu'elle ne s'est pas attardée sur nous», a déclaré Brian Kemp lors d'une conférence de presse jeudi à Atlanta. «Mais si vous étiez sur son chemin, c'était dévastateur. Et nous répondons de cette manière.»

Un résident de Géorgie a été tué lorsqu'un arbre est tombé sur lui alors qu'il essayait de dégager un autre arbre d'une route.

La tempête a d'abord touché terre mercredi en Floride, où elle a rasé des maisons et abattu des poteaux électriques. Elle s'est ensuite dirigée vers le nord-est, frappant la Géorgie, inondant de nombreuses plages de Caroline du Sud et envoyant de l'eau de mer dans les rues du centre-ville de Charleston. En Caroline du Nord, elle a versé plus de 9 pouces (23 centimètres) de pluie sur Whiteville, inondant les bâtiments du centre-ville.

Des milliers de travailleurs des lignes électriques se sont précipités pour rétablir l'électricité en Floride, mais près de 95 000 clients étaient encore privés d'électricité vendredi matin.

La tempête s'est éloignée de la côte américaine tôt jeudi et s'est dissipée dans l'Atlantique, continuant à souffler à 60 mi/h (97 km/h) vendredi. Elle pourrait frapper les Bermudes samedi, apportant de fortes précipitations et un risque potentiel d'inondations éclair sur l'île, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.

Pendant ce temps, les résidents le long du chemin de la destruction sont revenus pour fouiller parmi les tas de décombres qui étaient autrefois leurs maisons.

James Nobles est retourné dans la petite ville de Horseshoe Beach, dans la région éloignée du Big Bend en Floride, pour constater que sa maison avait survécu aux vents violents et à la pluie, mais que de nombreux voisins n'avaient pas eu autant de chance.

«La ville, je veux dire, elle est dévastée», a déclaré Nobles. «Il y a probablement 50 ou 60 maisons ici, complètement détruites. Je suis l'un des chanceux.»

Les résidents, pour la plupart évacués vers l'intérieur des terres pendant la tempête, se sont entraînés mutuellement à déblayer les débris ou à collecter leurs biens - des trophées d'école secondaire, des photos, des dossiers, de la vaisselle. Ils s'arrêtaient fréquemment pour s'embrasser en pleurant. Les marques d'eau de six pieds de hauteur (1,8 mètre) tachaient encore les murs debout, marquant l'étendue de la marée de tempête.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a parcouru la région avec sa femme, Casey, et des responsables fédéraux de la gestion des urgences.

«J'ai vu beaucoup de dégâts vraiment déchirants», a-t-il déclaré, notant qu'une église avait été submergée par plus de 4 pieds (1,2 mètre) d'eau.

Tammy Bryan, membre de la First Baptist Church, gravement endommagée, a déclaré que les habitants de Horseshoe Beach se considèrent comme une famille, en grande partie ancrée par l'église.

«Ici, c'est un souffle d'air frais», a déclaré Bryan. «Il y a de magnifiques couchers de soleil, de magnifiques levers de soleil. Nous avons tout le vieux Florida ici. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que tout nous a été pris.»

Les responsables de la Floride ont déclaré qu'il y avait eu un décès lié à l'ouragan dans la région de Gainesville, mais n'ont pas donné de détails.

Mais contrairement aux tempêtes précédentes, Idalia n'a pas causé de ravages dans les grandes agglomérations. Elle n'a donné que des coups d'œil à la baie de Tampa et à d'autres zones plus peuplées, a noté DeSantis. En revanche, l'ouragan Ian l'année dernière a frappé la région densément peuplée de Fort Myers, faisant 149 morts dans l'État.

Le président Joe Biden a parlé à DeSantis et a promis tout l'aide fédérale disponible. Biden a également annoncé qu'il se rendrait en Floride samedi pour constater les dégâts lui-même.

Le président a utilisé une conférence de presse au siège de l'Agence fédérale de gestion des urgences pour adresser un message au Congrès, en particulier aux législateurs qui traînent des pieds quant à sa demande de 12 milliards de dollars de financement d'urgence pour répondre aux catastrophes naturelles.

«Nous avons besoin que cette demande d'aide en cas de catastrophe soit satisfaite et nous en avons besoin en septembre», a déclaré Biden, qui a fait livrer de la pizza aux employés de la FEMA qui travaillent jour et nuit sur Idalia et les incendies dévastateurs à Maui, Hawaï.

En collaboration avec Rebecca Blackwell, Daniel Kozin, Russ Bynum, Jeff Amy, Jeffrey Collins, Lisa J. Adams Wagner à Evans et Kathy McCormack, AP.