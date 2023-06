Ce n'est pas l'«intervention des ambulanciers» ou un «incident sur la voie», mais bien la présence d'un «serpent en liberté» qui a entraîné des retards dans le réseau de transport léger sur rail d'Ottawa, la semaine dernière.

Le quai en direction est à la station Hurdman a été temporairement fermé pendant plus d'une heure, vendredi soir, alors que les employés d'OC Transpo et un passager étaient à la recherche de l'animal de compagnie.

OC Transpo a prévenu sur Twitter à 19 h 26 que le quai en direction est avait été fermé «en raison de la présence d'un animal vivant».

Une heure et demie plus tard, à 20 h 56, la société de transport a annoncé que le problème avait été résolu. OC Transpo a indiqué que le «serpent de compagnie» avait été capturé sain et sauf et rendu à son propriétaire.

Un «serpent en liberté» vient s'ajouter à une longue liste, croissante, d'incidents qui ont provoqué des interruptions de service ou des retards dans le réseau de transport léger sur rail d'Ottawa — au-delà des traditionnels déraillements, freins défectueux et pannes liées aux conditions météorologiques.