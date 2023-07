Un soldat américain a franchi la frontière fortement armée depuis la Corée du Sud vers la Corée du Nord «volontairement et sans autorisation», ont déclaré mardi des responsables américains. Il s'agit du premier Américain détenu au Nord depuis près de cinq ans, alors que les tensions sont vives en raison de son programme nucléaire.

Aucun détail n'a été donné sur la raison ou la manière dont le soldat a franchi la frontière, ni sur le fait qu'il était en service ou non. Les quatre responsables américains ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de cette affaire avant une annonce publique.

Le Commandement de l'ONU dirigé par les États-Unis qui supervise la zone a tweeté plus tôt mardi que le citoyen américain détenu effectuait une visite du village frontalier coréen de Panmunjom. Les forces militaires américaines en Corée du Sud ont déclaré dans un communiqué qu'il avait franchi «volontairement et sans autorisation» la ligne de démarcation militaire en direction de la Corée du Nord.

Il est dit qu'il est présumé être détenu par la Corée du Nord et que le Commandement de l'ONU travaille avec ses homologues nord-coréens pour résoudre l'incident. Les médias d'État nord-coréens n'ont pas immédiatement fait état de la traversée de la frontière.

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY