Les Ukrainiens se sont réveillés vendredi matin dans leur deuxième année de guerre, alors que l’armée continuait de repousser les forces russes dans la région sud-est du pays.

Il y a un an, des frappes de missiles ont plu sur le pays à l’aube alors que les chars russes entraient en Ukraine depuis la frontière nord avec le Bélarus vers la capitale Kyiv ainsi qu’à partir du sud.

Les habitants d'une maison et leurs voisins nettoient les décombres d'une maison qui a été détruite par une roquette russe dans le village de Maxymilianivka, en Ukraine, le mardi 21 février 2023. Evgeniy Maloletka | AP | La Presse canadienne

La guerre a déstabilisé les chaînes d’approvisionnement mondiales et l’ordre international établi dans de nombreux pays depuis la Seconde Guerre mondiale, déclenchant une crise énergétique en Europe et une famine en Afrique.

Les Ukrainiens vivent sous la menace constante des missiles ennemis et les Nations unies estiment qu’au moins 7000 civils ukrainiens ont été tués.

Les Ukrainiens ont abordé cette journée avec un sentiment d’appréhension et, à Kyiv, les responsables disent qu’ils essaient d’éviter d’avoir de grands rassemblements, qui pourraient être la cible d’un raid aérien.

Un porte-parole des forces aériennes ukrainiennes a déclaré que l’armée s’attend à plusieurs vagues d’attaques russes ce vendredi à l’occasion du premier anniversaire de la guerre.

Le président ukrainien s'est engagé à faire pression en faveur de la victoire en 2023 alors que lui et d'autres Ukrainiens soulignent vendredi le sombre premier anniversaire de l'invasion russe qui a changé leur vie.

À l'aube d'une journée de commémorations et de défis, le président Volodymyr Zelensky a écrit sur Twitter que les Ukrainiens s'étaient révélés «invincibles» dans ce qu'il a appelé «une année de douleur, de chagrin, de foi et d'unité».

«Nous savons que 2023 sera l'année de notre victoire!», ajoute-t-il.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI