Au moins six personnes ont été tuées lorsque des missiles russes ont frappé des bâtiments civils au cours d’une attaque nocturne mardi dans la ville de Kryvyï Rih, dans le centre de l’Ukraine, ont indiqué des responsables régionaux, alors que les sauveteurs s’efforçaient de récupérer des personnes qui auraient été piégées sous les décombres.

L’attaque au moyen de missiles de croisière a touché un immeuble résidentiel de cinq étages, qui a été la proie des flammes, a écrit le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, sur Telegram.

Après les premières informations faisant état de trois morts, le maire de Kryvyï Rih, Oleksandr Vilkoul, a indiqué sur le réseau social que le bilan s’élevait à au moins six morts, et que sept personnes étaient vraisemblablement piégées sous les décombres. Les autorités avaient initialement indiqué qu’au moins deux douzaines de personnes avaient été blessées.

La dévastation de la ville natale du président Volodymyr Zelensky est la dernière effusion de sang dans la guerre de la Russie en Ukraine, qui en est à son 16e mois, alors que les forces ukrainiennes montent des opérations contre-offensives en utilisant la puissance de feu fournie par l’Occident pour tenter de chasser les Russes.

Les images de la scène relayées par M. Zelensky sur sa chaîne Telegram montrent des pompiers luttant contre l’incendie alors que des poches de feu percent les multiples fenêtres brisées d’un bâtiment. Des véhicules carbonisés et endommagés jonchaient le sol à proximité.

«Encore plus de missiles terroristes, a-t-il écrit. Les tueurs russes poursuivent leur guerre contre les immeubles résidentiels, les villes ordinaires et les gens.»

Plusieurs attaques

Cet assaut aérien est la dernière série de frappes des forces russes qui ont visé différentes parties de l’Ukraine au cours de la nuit.

Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, a été attaquée par des drones Shahed de fabrication iranienne, et la région environnante a été bombardée, a déclaré le gouverneur local, Oleg Sinegoubov, sur Telegram. Le bombardement a blessé deux civils dans la ville de Chevtchenkove, au sud-est de Kharkiv.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a rapporté séparément tôt mardi que la frappe de drone avait endommagé une entreprise de services publics et un entrepôt dans le nord-est de la ville. Ni M. Terekhov ni M. Sinegoubov n’ont mentionné de victimes à Kharkiv.

L’administration militaire de Kyiv a indiqué que la capitale avait également essuyé des tirs mardi, mais les missiles ont été détruits par les défenses aériennes et aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Avancées ukrainiennes

Les forces ukrainiennes «avancent» à l’extérieur de Bakhmout, a déclaré mardi matin le commandant des troupes terrestres du pays. Dans un message publié sur Telegram, Oleksandr Syrsky a déclaré que les forces russes «perdaient des positions sur les flancs» près de la ville de l’Est, tout en qualifiant les opérations ukrainiennes dans la région de «défensives».

Depuis des semaines, les responsables ukrainiens font état de petites avancées à l’ouest de Bakhmout, dont Moscou s’est emparé le mois dernier à l’issue de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Un jour plus tôt, le vice-ministre ukrainien de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient repris au total sept villages couvrant 90 kilomètres carrés dans l’est de l’Ukraine au cours de la semaine écoulée, ce qui constitue de petits succès dans les premières phases d’une contre-offensive.

Les responsables russes n’ont pas confirmé ces gains ukrainiens, impossibles à vérifier et susceptibles d’être annulés dans le va-et-vient de la guerre.

Ces avancées ne représentent que de petites portions de territoire et soulignent la difficulté de la bataille à venir pour les forces ukrainiennes, qui devront se battre mètre par mètre pour reconquérir le cinquième environ de leur pays qui se trouve sous l’occupation russe.