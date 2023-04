Le département américain de la Justice a inculpé vendredi 28 membres du puissant cartel mexicain de Sinaloa, dont les fils du célèbre baron de la drogue Joaquin El Chapo Guzmán, dans le cadre d'une vaste enquête sur le trafic de fentanyl.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a annoncé ces inculpations en compagnie d'Anne Milgram, la cheffe de la Drug Enforcement Administration, et d'autres procureurs fédéraux de haut rang. Les chefs d'inculpation concernent des dirigeants du cartel, ainsi que des fournisseurs présumés de produits chimiques, des responsables de laboratoires, des trafiquants de fentanyl, des responsables de la sécurité, des financiers et des trafiquants d'armes.

Les actes d'accusation visent trois des fils de Guzmán ― Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar et Iván Archivaldo Guzmán Sálazar ― qui sont connus sous le nom de Chapitos, ou petits Chapos, et qui ont acquis la réputation d'être la faction la plus violente et la plus agressive du cartel.

Seul Guzmán López est détenu au Mexique.

Les actes d'accusation visent également des citoyens chinois et guatémaltèques accusés d'avoir fourni les précurseurs chimiques nécessaires à la fabrication du fentanyl. Les autres personnes inculpées dans ces affaires sont notamment accusées d'avoir dirigé des laboratoires de fabrication de drogue et d'avoir assuré la sécurité et fourni des armes pour le trafic de la drogue, ont indiqué les procureurs.

Quelque 107 000 Américains sont morts d'une surdose en 2021. Selon la Drug Enforcement Administration, la majeure partie du fentanyl commercialisé aux États-Unis provient du cartel de Sinaloa.

Le célèbre patron du cartel a été condamné en 2019 pour avoir dirigé une opération de contrebande à l'échelle industrielle. Lors du procès de Guzmán, les procureurs ont déclaré que les preuves recueillies depuis la fin des années 1980 montraient que son cartel meurtrier et lui avaient gagné des milliards de dollars en introduisant clandestinement des tonnes de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de marijuana aux États-Unis.

En annonçant les chefs d'accusation vendredi, M. Garland a décrit la violence du cartel de Sinaloa et la façon dont ses membres ont torturé des ennemis présumés, y compris des représentants des forces de l'ordre mexicaines. Dans certains cas, des membres du cartel ont également lancé des victimes, parfois encore vivantes, aux tigres appartenant aux fils de Guzmán, a déclaré M. Garland.

Huit des personnes inculpées dans l'affaire de vendredi ont été arrêtées et sont toujours détenues par les forces de l'ordre en dehors des États-Unis.

Ovidio Guzmán López, l'un des fils de Guzmán, a été arrêté en janvier à Culiacan, la capitale de l'État de Sinaloa. Le gouvernement américain attend actuellement l'extradition du jeune Guzmán.

Ovidio Guzmán López et son frère Joaquín Guzmán López auraient aidé le cartel de Sinaloa à se lancer à fond dans les méthamphétamines, en produisant des quantités prodigieuses dans de grands laboratoires. Ils ont déjà été inculpés en 2018 à Washington pour trafic de stupéfiants.

Les deux autres fils, Jesús Alfredo Guzmán Salazar et Iván Archivaldo Guzmán Sálazar, auraient dirigé des opérations du cartel avec Ismael «El Mayo» Zambada. Ils ont déjà été inculpés aux États-Unis à Chicago et à San Diego.

Selon les rumeurs, Zambada était en mauvaise santé et isolé dans les montagnes, ce qui a incité ses fils à tenter de jouer un rôle plus important pour maintenir l'unité du cartel.

La DEA a indiqué avoir enquêté sur cette affaire dans dix pays : l'Australie, l'Autriche, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la Grèce, le Guatemala, le Mexique, le Panama et l'États-Unis.

«La mort et la destruction sont au cœur de leur fonctionnement», a lancé M. Milgram à propos du cartel.