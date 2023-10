La police israélienne a arrêté un touriste américain au Musée d'Israël à Jérusalem après qu'il eut lancé des œuvres d'art au sol, défigurant deux statues romaines du IIe siècle.

L'acte de vandalisme survenu jeudi soir a soulevé des questions sur la sécurité des collections inestimables d'Israël et suscité des inquiétudes quant à une augmentation des attaques contre le patrimoine culturel à Jérusalem.

La police a identifié le suspect comme étant un touriste juif américain radical de 40 ans et a déclaré que l’interrogatoire initial suggérait qu’il avait brisé les statues parce qu’il les considérait «comme idolâtres et contraires à la Torah».

L'avocat de l'homme, Nick Kaufman, a nié qu'il ait agi par fanatisme religieux.

L'avocat plaide plutôt que le touriste souffrait d’un trouble mental que les psychiatres appellent le syndrome de Jérusalem. Cette condition — une forme de désorientation qui serait provoquée par le magnétisme religieux de la ville, sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musulmans — amènerait les pèlerins étrangers à croire qu'ils sont des personnages de la Bible.

Le prévenu a été condamné à subir une évaluation psychiatrique.

Alors que les passions religieuses brûlent et que les tensions frémissent pendant la période des fêtes juives, les crachats et autres agressions contre des fidèles chrétiens par des juifs ultra-orthodoxes radicaux se sont multipliés, énervant les touristes, indignant les chrétiens locaux et suscitant une condamnation généralisée. La fête juive de Souccot, la fête des récoltes, se termine vendredi au coucher du soleil.

L’éminent Musée d’Israël, avec ses expositions d’archéologie, de beaux-arts, d’art et de vie juives, a décrit le vandalisme de jeudi comme un «événement troublant et inhabituel», et a déclaré qu’il «condamne toutes les formes de violence et espère que de tels incidents ne se reproduiront pas».

Des photos du musée montraient la tête en marbre de la déesse Athéna renversée de son piédestal et une statue d'une divinité païenne brisée en fragments. Les statues endommagées sont en cours de restauration, a indiqué le personnel du musée. Le musée a refusé de révéler la valeur des statues ou le coût de leur destruction.

Ce vandalisme semble être le dernier d’une série d’attaques perpétrées par des Juifs contre des objets historiques à Jérusalem. En février, un touriste juif américain a endommagé une statue de Jésus sur un lieu de pèlerinage chrétien dans la vieille ville, et en janvier, des adolescents juifs ont abîmé des pierres tombales chrétiennes historiques dans un important cimetière de Jérusalem.