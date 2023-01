La moitié des travailleurs canadiens auraient l'intention de chercher un nouvel emploi en 2023, une proportion presque deux fois plus importante qu'il y a un an, selon les résultats d'un nouveau sondage.

Pas moins de 50 % des répondants de l'enquête réalisée cet automne par le cabinet de recrutement Robert Half ont indiqué qu'ils prévoyaient de chercher un nouvel emploi au cours des six prochains mois.

Cette proportion a augmenté régulièrement au cours de la dernière année et demie, passant d'environ 21 % des employés à la recherche d'un nouvel emploi en juin 2021 à 28 % il y a un an et à 31 % il y a six mois.

Le dernier sondage a révélé que les travailleurs les plus susceptibles de changer d'emploi étaient les employés qui travaillent dans une entreprise depuis deux à quatre ans, ceux de la génération Z et de la génération Y, les travailleurs du secteur technologique et les parents qui travaillent.

À lire également: Les demandes entrepreneuriales non francophones barrées d'un programme d'immigration de Québec

Les principales raisons de rechercher un nouvel emploi incluent un salaire plus élevé, de meilleurs avantages sociaux, plus de possibilités d'avancement et une plus grande flexibilité pour choisir les heures et les lieux de travail.

Le directeur général principal de Robert Half pour le Canada et l'Amérique du Sud, David King, a souligné que de nombreux travailleurs canadiens continuaient d'avoir confiance dans le marché du travail malgré les nouvelles de mises à pied et le ralentissement de l'activité d'embauche.

«Les professionnels ayant des compétences recherchées savent qu'ils ont un effet de levier compte tenu de la pénurie de talents et sont ouverts à de nouvelles occasions qui offrent un travail plus épanouissant, un salaire plus élevé et des avantages améliorés», a-t-il affirmé.

L'enquête en ligne indépendante a été menée du 17 octobre au 7 novembre, et a consulté plus de 1100 travailleurs de plusieurs secteurs, notamment ceux de la finance, de la technologie, du marketing et des ressources humaines, a précisé Robert Half.

L'organisme professionnel de l'industrie des sondages, le Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien, affirme que les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d'erreur, car ils n'échantillonnent pas la population au hasard.

Les données de Statistique Canada sur le marché du travail pour le mois de décembre 2022 doivent être publiées vendredi.