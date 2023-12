Au moins 126 personnes ont été tuées dans un séisme de magnitude 6,2 dans une région montagneuse du nord-ouest de la Chine, ont rapporté mardi les médias d'État du pays.



Des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours dans le Gansu et dans les provinces voisines du Qinghai. Le tremblement de terre, a fait plus de 700 blessés, gravement endommagé des maisons et des routes et détruit les lignes électriques et de communication, selon les médias.

Le séisme de magnitude 6,2 qui a frappé le Gansu à une profondeur relativement faible de 10 kilomètres, s'est produit peu avant minuit lundi, heure locale, a indiqué le Centre du réseau sismique de Chine. L'Institut d'études géologiques des États-Unis a estimé la magnitude du séisme à 5,9.

En milieu de matinée, 105 personnes avaient été confirmées mortes dans le Gansu et 397 autres blessées, dont 16 dans un état critique, a déclaré Han Shujun, porte-parole du département provincial de gestion des urgences, lors d'une conférence de presse. Treize autres personnes ont été tuées et au moins 182 blessées au Qinghai, selon les médias officiels.

Vingt autres personnes sont portées disparues dans le Qinghai après avoir été ensevelies par un glissement de terrain, selon l'agence de presse China News Service.

Le séisme a été ressenti dans une grande partie de Lanzhou, la capitale provinciale du Gansu, à environ 100 kilomètres au nord-est de l'épicentre.

Les étudiants de l'université de Lanzhou se sont précipités hors de leur dortoir, selon des photos et des vidéos publiées par un étudiant de l'Université de Lanzhou qui montraient des étudiants quittant précipitamment un dortoir.

Des tentes, des lits pliants et des couvertures ont été envoyés dans la zone sinistrée, a indiqué CCTV citant le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a appelé à un effort général de recherche et de sauvetage pour minimiser le nombre de victimes.

L'Administration météorologique de Chine a indiqué que la température minimale observée au cours de la nuit dans la région était de moins 15 à moins 9 degrés Celsius.

Le séisme a frappé le comté de Jishishan, dans le Gansu, à environ cinq kilomètres de la frontière provinciale avec le Qinghai. L'épicentre se trouvait à environ 1300 kilomètres au sud-ouest de Pékin, la capitale chinoise. Il y a eu neuf autres secousses à 10h du matin, environ 10h après le séisme, la plus importante enregistrant une magnitude de 4,1, a indiqué un responsable du Gansu.

Au moins 4000 pompiers, soldats et policiers ont été dépêchés pour les secours, et le commandement du Théâtre d'opérations de l'est de l'Armée populaire de Libération a mis en place un poste de commandement pour diriger son travail.

Han Shujun, porte-parole du Gansu, a indiqué que les opérations de secours se déroulaient de manière ordonnée et a demandé aux gens d'éviter de se rendre dans les zones touchées par le séisme afin d'éviter les embouteillages qui pourraient entraver les efforts.

CCTV a rapporté que les conduites d'eau et d'électricité, ainsi que les infrastructures de transport et de communication, avaient été endommagées.

Les tremblements de terre sont assez fréquents dans la région montagneuse de l’ouest de la Chine qui s’élève pour former la bordure orientale du plateau tibétain.

L'année dernière, en septembre, au moins 74 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a secoué la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, provoquant des glissements de terrain et ébranlant des bâtiments dans la capitale provinciale de Chengdu, où 21 millions d'habitants étaient confinés en raison de la COVID-19.

Le tremblement de terre le plus meurtrier de ces dernières années en Chine a été d'une magnitude de 7,9 en 2008, qui a tué près de 90 000 personnes dans la province du Sichuan. La secousse a dévasté des villes, des écoles et des communautés rurales à l'extérieur de la ville de Chengdu, ce qui a nécessité des années d'efforts pour reconstruire avec des matériaux plus résistants.