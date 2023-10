Un tribunal fédéral demande aux sénateurs de divulguer des courriels qu'il estime pertinents pour déterminer si un employé a été licencié pour cause de discrimination raciale, dans une affaire qui oppose des allégations d'iniquité aux règles régissant le Parlement.

«Le Sénat n'est pas seulement une chambre qui adopte nos lois pour le pays. Je pense qu'il doit également établir une norme», a déclaré Paul Champ, l'avocat de l'ancien employé, dans une entrevue.



Son client est Darshan Singh, qui a occupé pendant deux ans le poste de directeur des ressources humaines du Sénat et a été la première personne d'une minorité visible à se joindre à l'équipe de direction composée de fonctionnaires du Sénat.

Le Sénat a prolongé son mandat d'un an, mais a ensuite remanié la haute direction d'une manière qui, selon M. Singh, l'a exposé à une mise à l'écart par une superviseuse qui, selon lui, l'a miné sur la base de préjugés raciaux.

Le Sénat a licencié M. Singh en décembre 2015 sans motif, dans une lettre faisant état de «la rupture de la confiance qui est essentielle à la viabilité de votre emploi», et plus particulièrement de «l'attitude et du comportement» de M. Singh envers sa superviseuse.

M. Singh s'est plaint dans un courriel à la superviseuse, alléguant un traitement illégal et discriminatoire, une enquête inadéquate sur ces allégations et le fait qu'il avait été licencié en représailles pour avoir soulevé des allégations de discrimination.

Le sénateur Leo Housakos, un sénateur conservateur du Québec qui était à l'époque président de la Chambre haute, a mené une enquête informelle impliquant des discussions avec la superviseuse de M. Singh, 12 autres sénateurs qui avaient travaillé avec elle et divers employés des ressources humaines.

M. Housakos a conclu que les allégations de discrimination de M. Singh n'étaient pas fondées.

Enquête insuffisante

La Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral, un tribunal quasi judiciaire qui traite les différends au sein de la fonction publique fédérale et du Parlement, a noté que l'enquête n'impliquait pas de parler avec une personne de couleur, y compris M. Singh lui-même.

Toutefois, un arbitre a rejeté le cas de M. Singh en janvier 2021, au motif qu'il n'avait pas établi que l'enquête n'était pas suffisante.

En juin 2022, la Cour fédérale a ordonné à la commission de réexaminer les preuves, affirmant que l'enquête menée par M. Housakos était insuffisante, car `les exigences les plus fondamentales d'une enquête, même informelle, avaient été ignorées', y compris l'obligation d'entendre le point de vue de M. Singh.

Lors des nouvelles audiences, M. Singh cherche à accéder à deux courriels, chacun envoyé à M. Housakos, le 30 novembre 2015, par le sénateur David Wells et George Furey, qui était sénateur à l'époque. M. Housakos a déjà dit au tribunal que les deux courriels étaient pertinents pour le licenciement de M. Singh.

Courriels protégés par le privilège parlementaire?

Les avocats du Sénat affirment que ces courriels sont protégés par le privilège parlementaire, un concept constitutionnel qui confère certains droits au Parlement afin de maintenir son indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et judiciaire du gouvernement.

La commission a rejeté ces affirmations, affirmant que le Sénat n'avait pas expliqué en détail pourquoi ces courriels seraient protégés d'une procédure judiciaire visant à établir la vérité.

En juillet, le Sénat a rejeté l'ordre de produire les courriels, écrivant que son comité permanent de la régie interne, qui supervise l'administration de la Chambre haute, `soumettrait l'affaire au Sénat (au complet) dès le début de la séance d'automne du Sénat'.

La Commission des relations de travail a publié une autre ordonnance de production le 28 septembre.

Normalement, la Cour fédérale déciderait si une institution doit être déclarée coupable d'outrage pour avoir omis de fournir les documents nécessaires à l'établissement des faits. Pourtant, M. Champ affirme que les conventions juridiques ne permettraient probablement pas une telle conclusion contre le Sénat, car cela pourrait porter atteinte à la suprématie parlementaire et à la séparation entre les organes législatifs et les tribunaux.

Au lieu de cela, le tribunal a demandé à la Chambre et au Sénat de décider chacun si la Chambre haute doit se conformer à la commission.

La semaine dernière, la commission a écrit à toutes les parties impliquées dans l'affaire, disant qu'elle prévoyait que sa demande de documents `serait soumise au Parlement' d'ici mardi.

Il est encore inconnu si cela signifie qu'un parlementaire individuel dans chaque chambre déposera la demande de documents, si un comité sera invité à l'étudier ou si l'une ou l'autre des chambres ignorera la demande.

M. Champ dit qu'il demandera à faire des représentations à la Chambre et au Sénat sur les raisons pour lesquelles ils devraient demander la divulgation des courriels. Il estime que c'est la première fois que cette procédure est appliquée.

«Il est troublant que le Sénat tente de se cacher derrière les règles de procédure et le privilège parlementaire, pour éviter une audience ouverte et transparente sur cette question», a-t-il déclaré.

«Quand vous voyez cette institution importante ne pas prendre au sérieux les plaintes pour discrimination raciale, je pense que cela porte vraiment atteinte au respect de nos lois sur les droits de la personne dans ce pays.»

Le Sénat a refusé de commenter ces affirmations.

«Puisque cette affaire est toujours devant la commission d'arbitrage, le Sénat ne fera aucun commentaire», a écrit le légiste du Sénat Philippe Hallée, dans un communiqué.

M. Housakos n'était pas immédiatement disponible pour commenter la situation, lundi.

Ces affaires soulèvent les principes du privilège parlementaire établis dans une autre affaire datant de plusieurs décennies, qui impliquait une allégation de discrimination raciale de la part d'une personne travaillant sur la colline du Parlement.

Satnam Vaid a passé une décennie à travailler comme chauffeur pour différents présidents de la Chambre des communes, mais a été congédié en 1995. M. Vaid a accusé l'administration de la Chambre de faire preuve de discrimination à son égard en raison de sa race, de sa couleur et de son origine ethnique. La Chambre a soutenu qu'elle n'était pas soumise aux tribunaux des droits de la personne en raison du privilège parlementaire.

L'affaire a été portée devant la Cour suprême du Canada, qui a statué en 2005 que le privilège parlementaire ne peut s'appliquer qu'aux questions liées aux devoirs de demander des comptes au gouvernement et de délibérer sur les lois, et non à l'ensemble de son fonctionnement.

Le plus haut tribunal du pays a également statué que les employés parlementaires ne peuvent pas soumettre d'affaires au Tribunal canadien des droits de la personne et doivent plutôt porter l'affaire devant un conseil fédéral, conformément à la Loi sur les relations de travail au Parlement. C'est en vertu de cette loi que M. Singh a déposé sa plainte auprès de la Commission des relations de travail.