La société Moderna Biopharma Canada Corp. a présenté un nouveau vaccin à ARNm-1345 contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à Santé Canada.

Pour Moderna, il s'agit du premier candidat-vaccin à ARNm pour le VRS déposé au pays. Mais, en août dernier, Santé Canada a approuvé le premier vaccin du fabricant GSK contre le VRS pour les adultes de 60 ans et plus.

«Nous avons été témoins de l'impact que les virus respiratoires tels que le VRS peuvent avoir sur la santé et le bien-être des Canadiens. Alors que la saison des virus respiratoires approche à grands pas, nous sommes satisfaits qu'un deuxième candidat-vaccin issu de notre plateforme d'ARNm soit en cours d'approbation réglementaire au Canada», a mentionné Leslie Madden, responsable de la réglementation scientifique chez Moderna Canada.

La saison du VRS au pays commence habituellement à la fin de l'automne et dure jusqu'au printemps.

Si le vaccin de Moderna est autorisé par Santé Canada, il servira à prévenir les infections des voies respiratoires inférieures chez les adultes de 60 ans et plus. Rappelons que le nombre de décès est plus fréquent chez les personnes âgées hospitalisées en raison du VRS, parmi la population.

Pour la plupart des gens, y compris les enfants, le VRS provoque généralement une infection bénigne qui disparaît en quelques semaines, selon le site web de l'Agence de la santé publique du Canada.

Cette présentation réglementaire de Moderna se base sur des données positives provenant d'une analyse préliminaire prédéfinie de l'étude pivot ConquerRSV, qui est une étude à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo ayant été menée auprès d'environ 37 000 adultes de 60 ans ou plus dans 22 pays, dont le Canada.

La société de biotechnologies a déjà effectué des dépôts de présentation pour l'ARNm-1345 auprès d'organismes de réglementation internationaux, dont l'Agence européenne des médicaments, Swissmedic en Suisse, la Therapeutic Goods Administration en Australie, et la Food and Drug Administration aux États-Unis.

Avec les informations de La Presse canadienne