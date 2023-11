Deux personnes ont été retrouvées mortes dans le véhicule qui a explosé à un poste frontalier du côté américain d'un pont entre le Canada et les États-Unis à Niagara Falls, mercredi, selon l'Associated Press (AP). Malgré les craintes suscitées par un tel événement, il ne s'agirait pas d'un attentat terroriste.

Lors d'un point de presse tenu en fin d'après-midi mercredi, la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, ne pouvait toujours pas expliquer pourquoi le véhicule s'est retrouvé à faire un vol plané avant d'exploser, mais elle a tenu à mentionner qu'il n'y a «aucun signe d'attaque terroriste à ce moment-ci».

«Je ne vais pas appeler ça un accident, parce que c'est quelque chose qui doit toujours être déterminé. On ne sait pas si le conducteur a fait ça de manière volontaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un incident terrible, une explosion, des pertes de vie, mais à ce moment-ci, il n'y a aucun lien connu avec du terrorisme», a-t-elle expliqué.

Des témoins oculaires ont déclaré avoir vu une voiture roulant à vive allure, puis une boule de feu lorsqu'un véhicule s'est soudainement écrasé et a explosé à un poste de contrôle frontalier américain à Niagara Falls, ce qui a déclenché un confinement le long de la frontière canado-américaine.

Des sources canadiennes de la sécurité nationale ont déclaré à CTV News que l'événement pourrait être d'origine terroriste.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent de la fumée, des flammes et la carcasse d'au moins un véhicule au poste de contrôle secondaire.

Quatre points d'entrée distincts entre le Canada et l'État de New York ont été fermés par précaution.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a dit qu'elle avait été informée de l'incident et qu'elle «surveillait de près la situation», notamment en se rendant à Buffalo pour rencontrer les forces de l'ordre.

Du côté canadien, le premier ministre Justin Trudeau a dit avoir été informé de la situation par la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement ainsi que le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc.

À la période des questions à la Chambre des communes, M. Trudeau a déclaré être en contact avec les autorités américaines, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC) et Transports Canada.

«On est en train d'accumuler toutes les informations nécessaires. On apporte le soutien nécessaire en parlant aux Américains», a-t-il affirmé.

Il a confirmé que les trois autres postes frontaliers reliant l'Ontario à l'ouest de l'État de New York ont été fermés, soit les ponts Lewiston, Whirlpool et Peace Bridge.

«Il y a des mesures additionnelles qui sont en train d'être amenées à tous nos postes frontaliers à travers le pays. C'est une situation extrêmement sérieuse», a poursuivi M. Trudeau.

L'aéroport de Buffalo a été fermé à la suite de l'explosion. «Tous les véhicules qui arriveront à l'aéroport seront soumis à des vérifications de sécurités et les voyageurs auront aussi des fouilles additionnelles», indique-t-on.

 

Un peu plus tôt, le ministre Dominic LeBlanc n'a pas voulu donner davantage de détails sur les circonstances entourant l'événement, notamment sur la provenance du véhicule et sur la thèse d'une attaque terroriste.



«C'est important de ne pas spéculer sur ce genre de détails parce que dans les dernières minutes on a eu des renseignements contradictoires. On va attendre de s'assurer qu'on a bel et bien tous les renseignements nécessaires afin de spéculer sur ce genre de détails là», a-t-il affirmé en mêlée de presse.

M. LeBlanc a mentionné qu'il sera en contact avec son homologue américain au courant de la journée. Il a également voulu se faire rassurant en indiquant que les mesures de sécurité ont été renforcées aux postes frontaliers «pour protéger les Canadiens».

Cet incident survient une semaine seulement après que le directeur du FBI, Christopher Wray, a mis en garde une commission du Congrès américain contre un risque accru d'extrémisme lié à la guerre entre Israël et le Hamas.

Pour sa part, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré que les forces de l'ordre provinciales étaient aussi «activement engagées dans l'évaluation de la situation».

Avec de l'information de CTV News et de Noovo Info