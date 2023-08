La lutte contre les incendies de forêt dévastateurs qui ont fait rage autour du lac Okanagan, en Colombie-Britannique, cette semaine a pris un nouveau tournant dimanche, après des jours de destruction.



Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a annoncé que «les choses s'améliorent enfin», notamment grâce au travail d’une armée de 500 pompiers qui s’est engagée dans une bataille qui est entrée dans une nouvelle phase dimanche.

Aucune maison n'a été détruite au cours des dernières 24 heures dans le secteur. Selon M. Brolund, cette situation signifie qu'il est maintenant possible de commencer à «parler de rétablissement».

Le chef des pompiers de Kelowna, Travis Whiting, s’est également dit «très excité» par les progrès réalisés dans la bataille contre les flammes, notant que ses équipes ont retrouvé leur optimisme et leur bonne humeur.

Lors d’un point de presse, il a expliqué avoir observé une diminution de l'activité des incendies par rapport au comportement destructeur des flammes de ces derniers jours, qui ont endommagé des maisons des deux côtés du lac.

Ces améliorations de la situation dans le centre de l'Okanagan sont survenues au milieu d'une bataille désespérée contre des centaines d'incendies à travers la province, alors que 30 000 personnes sont sous un ordre d'évacuation et qu'un état d'urgence provincial est en vigueur.

«C'est un jour où nous pouvons respirer profondément [et] nous concentrer sur la stratégie [de lutte]», a ajouté M. Whiting.

M. Brolund a quant à lui mentionné qu’il avait «enfin l’impression d’avancer, plutôt que de reculer».

«Et c'est un sentiment formidable pour tout le monde, a-t-il souligné. Mais ne vous y trompez pas, nous avons encore des jours difficiles devant nous.»

Le chef des pompiers de Lake Country, Darren Lee, est devenu ému en rendant hommage aux pompiers, dont certains se sont battus pour sauver leur propre communauté.

«Je tiens à féliciter tous nos pompiers. Il y a des gens qui travaillent 36 ou 48 heures, et ils le font dans des conditions inimaginables», a rappelé M. Lee en retenant ses larmes.

«Pendant que leurs familles sont évacuées, eux, ils restent derrière pour défendre leur maison et celles de leurs voisins.»

L’armée en renfort

Samedi, le gouvernement provincial a imposé des restrictions sur les déplacements, visant notamment les touristes, dans le but de permettre l'hébergement temporaire des personnes évacuées dans les hôtels et terrains de camping de plusieurs collectivités de la région de l’Okanagan.

La ministre provinciale de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré que seuls les déplacements essentiels seront tolérés et que les lieux d'hébergement visés doivent être disponibles pour les pompiers et les personnes évacuées.

Le premier ministre David Eby et son homologue fédéral Justin Trudeau ont discuté de la situation des feux de forêt samedi.

Dimanche, M. Trudeau a annoncé sur les réseaux sociaux que le gouvernement fédéral allait déployer des ressources militaires en Colombie-Britannique. L'armée contribuera aux évacuations, en plus de participer à la coordination des opérations et à d'autres tâches logistiques.

S'exprimant à Charlottetown, sur l'Île-du-Prince-Édouard, le premier ministre a soutenu que la situation des incendies en Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest est «extrêmement difficile».

«Les images des gens qui fuient les feux pour leur vie sont extrêmement difficiles à voir, mais en même temps, on voit constamment aussi l'entraide, la présence des gens qui sont là pour s'aider les uns les autres», a-t-il souligné.

«Évidemment, le gouvernement fédéral fait de même. On est là avec les Forces armées canadiennes et divers départements au gouvernement fédéral sont extrêmement actifs pour aider, pour coordonner avec les gouvernements régionaux et locaux, pour s'assurer que les gens sont en sécurité», a ajouté le premier ministre.

M. Trudeau a promis que les ministres de son gouvernement, qui seront réunis à Charlottetown en début de semaine pour une retraite du cabinet, continueront à surveiller la situation. Le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan, participera quant à lui aux discussions de manière virtuelle, puisqu'il a choisi de demeurer sur le terrain en Colombie-Britannique.

Il y a plus de 380 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique, selon le service de lutte contre les incendies de la province, dont 14 qui sont considérés comme «importants», c'est-à-dire qu’ils sont très visibles ou menacent la sécurité publique.

En plus des 30 000 personnes évacuées, environ 36 000 autres sont soumises à des préavis à travers la Colombie-Britannique, ce qui signifie qu’elles doivent être prêtes à quitter leur domicile rapidement à tout moment si elles en reçoivent l’ordre.