Une équipe de chercheurs français ont découvert un virus «zombie» qui était congelé depuis 48 500 ans dans le pergélisol en Sibérie, a rapporté CNN.

Les résultats de leurs études ont été publiées dans la revue Viruses en février 2023. Et dans le contexte du réchauffement climatique, ils n'ont rien de rassurant.

Le pergélisol est une couche de sol qui reste à une température inférieure ou égale à 0°C pendant au moins deux ans. Ce type de sol subit les conséquences du réchauffement climatique. Le réchauffement des températures dans l'Arctique entraîne son dégel. Cela risque de réveiller des virus qui, après avoir dormi pendant des dizaines de milliers d'années, pourraient mettre en péril les espèces animales et humaines.

Le professeur Jean-Michel Claverie et son équipe de l'Université d'Aix-Marseille en France ont isolé plusieurs souches de virus anciens à partir de multiples échantillons de pergélisol prélevés dans sept endroits différents en Sibérie. Ils ont réussi à démonter que les virus pouvaient infecter toutes les cellules amibiennes cultivées.

Ces souches virales représentent cinq nouvelles familles de virus, en plus des deux que le professeur Claverie avait fait déjà revivre lors de précédentes recherches. Le plus ancien virus découvert date de près de 48 500 ans et provient d'un échantillon de terre prélevé dans un lac souterrain à 16 mètres de profondeur.

D'autres échantillons de virus plus jeunes ont été trouvés dans l'estomac et le pelage d'un mammouth laineux, qui avait 27 000 ans.

Une menace pour les êtres vivants sur Terre?

Le fait que ces virus «zombies» soient toujours très contagieux après autant d'années montre qu'ils peuvent être très problématiques, a déclaré le professeur Claverie. Il craint qu'on ne prenne pas ses recherches au sérieux et que les personnes ne voient pas la dangerosité de ces anciens virus s'ils reviennent à la surface un jour.

«Nous considérons ces virus infectant les amibes comme des substituts de tous les autres virus susceptibles de se trouver dans le pergélisol», a déclaré M. Claverie à CNN.



«Nous voyons les traces de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres virus», a-t-il ajouté.

«Nous savons donc qu'ils sont là. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils soient encore vivants. Mais notre raisonnement est que, si les virus des amibes sont encore vivants, il n'y a aucune raison pour que les autres virus ne le soient pas et ne soient pas capables d'infecter leurs propres hôtes.» - Jean-Michel Claverie, chercheur à l'Université d'Aix-Marseille en France

«Beaucoup de choses préoccupantes se passent dans le pergélisol, et (cela) montre vraiment pourquoi il est extrêmement important de maintenir le pergélisol gelé autant que possible», a déclaré Kimberley Miner, climatologue au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à l'Institut de technologie de Californie.

Les scientifiques avertissent aussi que des déchets chimiques et radioactifs datant de la guerre froide peuvent également être libérés lors du dégel.