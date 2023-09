Un voisinage est sous le choc à la suite d’une série d’attaques de chien qui ont tué deux animaux de compagnie lors du dernier week-end, à West Bedford, en Nouvelle-Écosse.

Des voisins affirment que le chiens à l’origine de ces attaques était un pitbull.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La Police régionale de Halifax a confirmé qu’une première attaque est survenue dans les alentours de 13h40, samedi.

«Un chien a attaqué une chienne lorsqu’il est entré dans la cour arrière où elle allaitait des chiots. Celle-ci a succombé à ses blessures. L’organisme HRM Animal Services a été contacté et poursuit l’enquête», a déclaré le porte-parole du service de police, John MacLeod, dans une réponse par courriel.

Les autorités ont à nouveau été contactées dimanche matin à 7h35.

«Le même chien a attaqué un autre chien qui était en train de se promener avec son maître sur le trottoir. L’animal a également succombé à ses blessures. Quant à l’autre chien, il a été capturé par HRM Animal Services, qui ont ouvert une enquête», a ajouté M. MacLeod.

La seconde attaque a été filmée par une caméra de sécurité d’une résidence du quartier.

La vidéo montrer le propriétaire d’un caniche toy marcher avec son animal. Ils se sont arrêtés pour discuter avec un autre voisin lorsqu’un autre chien, sorti de nulle part, s’est rué sur le caniche dénommé Sunny, qui est mort sur le coup.

«Le chien est mort et le maître continuait de le serrer dans ses bras», a raconté un voisin à CTV News.

Un autre résident du quartier dit avoir entendu des bruits inquiétants et est sorti de chez lui. Il a réussi à attirer le pitbull jusqu'à sa maison, mais il n'a ressenti aucune animosité de la part de l'animal.

«Le chien avait plutôt l’air apeuré. Instinctivement, un chien non dressé va attaquer.»

HRM n’ont pas dévoilé plusieurs détails en lien avec cette affaire.

«Nous pouvons confirmé que les services animaliers ont un chien en garde à vue. Puisqu’il s’agit d’une enquête active, nous ne pouvons pas donner davantage de détails en ce moment», a expliqué la relationniste des affaires publiques de HRM, Kara Needler.

Les voisins sont revenus sur les tristes évènements, lundi.

«C’est assez effrayant», a confié une dame.

«C’est une rue tranquille et familiale avec beaucoup d’enfants et d’animaux. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité, mais en ce moment, avec ce qui s’est produit hier, personne ne joue dehors. Personne ne promène son chien. Tout le monde a assez peur en ce moment.»

«C’est toujours une rue bien vivante. C’est familial et les enfants jouent toujours dehors», a répliqué un autre voisin.

«Nous sommes tous en bon terme, et cela a simplement créé une atmosphère tendue. C’est une sorte de choc pour beaucoup de gens.»

Aucune des familles d'animaux décédés n'a voulu parler à CTV News lundi, mais une voisine a parlé à l'un d'entre eux.

«Leurs garçons sont âgés de quatre et sept ans. Et ils se sont couchés la nuit dernière sans leur chien, qui était un membre de leur famille. J’ai un chien et c’est comme mon enfant. Alors, personne ne mérite une telle chose, et cette histoire m’a brisé le cœur», a conclu une dame.