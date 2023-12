Une éruption volcanique s'est déclenchée lundi soir dans la péninsule de Reykjanes, en Islande. Le ciel est devenu orange et la défense civile du pays s'est mise en état d'alerte.

L'éruption semble s'être produite à environ quatre kilomètres de la ville de Grindavik, a indiqué le bureau météorologique islandais. Une vidéo embrouillée sur une webcam a montré le moment de l'éruption sous la forme d'un éclair de lumière illuminant le ciel à 22h17, heure locale. Au fur et à mesure que l'éruption se propageait, on pouvait voir du magma, ou roche semi-fondue, cracher le long de la crête d'une colline.

«Le flux de magma semble être d'au moins cent mètres cubes par seconde, peut-être plus. Cela serait donc considéré comme une grande éruption dans ce secteur, au minimum', a déclaré à la chaîne de télévision publique islandaise RUV, Vidir Reynisson, chef de la protection civile et de la gestion des urgences d'Islande.

En novembre, la police a évacué la ville de Grindavik après qu'une forte activité sismique dans la région a endommagé des maisons et fait craindre une éruption imminente.

L'Islande se situe au-dessus d'un point chaud volcanique de l'Atlantique Nord et connaît en moyenne une éruption tous les quatre à cinq ans. L'éruption la plus perturbatrice de ces derniers temps a été l'éruption du volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a craché d'énormes nuages de cendres dans l'atmosphère et bloqué les vols à travers l'Europe pendant des jours par crainte que les cendres puissent endommager les moteurs d'avion.

Les scientifiques affirment qu'une nouvelle éruption produirait probablement de la lave, mais pas un nuage de cendres.

Le ministre islandais des Affaires étrangères, Bjarne Benediktsson, a déclaré sur X, anciennement Twitter, qu'il n'y avait «aucune perturbation des vols à destination et en provenance de l'Islande et que les couloirs de vols internationaux restent ouverts».

Un hélicoptère de la garde côtière tentera de confirmer l'emplacement exact — et la taille — de l'éruption et mesurera également les émissions de gaz.

Grindavik, une ville de pêcheurs de 3400 habitants, est située sur la péninsule de Reykjanes, à environ 50 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik et non loin de l'aéroport de Keflavik, la principale installation islandaise pour les vols internationaux.