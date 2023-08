Voyager peut être coûteux et souvent financièrement inaccessible. Mais dans le but de soulager les préoccupations des voyageurs qui luttent contre l'augmentation du coût de la vie et des dépenses de voyage, Google Flights introduit trois nouvelles fonctionnalités pour aider les individus à découvrir des options économiques.

Tout voyageur économe sait que le premier secret pour trouver des vols bon marché est de réserver à l'avance. Mais il y a toujours la question pressante : vaut-il mieux réserver maintenant ou attendre des prix plus bas ?

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les nouvelles données de tendance de Google Flights aideront à répondre à cette question. Lors de la recherche de vols, le site indique désormais quand les prix ont généralement été les plus bas en fonction des dates et des destinations. Cela facilitera la compréhension de savoir si les prix sont généralement plus bas deux mois à l'avance ou plus près du décollage.

La deuxième mise à jour de fonctionnalité permet aux voyageurs de suivre les prix vers une destination spécifique avec une notification automatique par e-mail si les billets diminuent de manière significative. Cette fonctionnalité propose deux options de notification entre des dates spécifiques ou «Toutes les dates», ce qui pourrait inclure des offres à n'importe quel moment entre trois à six mois à compter de la date d'activation.

La troisième fonctionnalité, bien qu'elle ne soit disponible que dans le cadre d'un programme pilote pour certaines réservations au départ des États-Unis, pourrait offrir aux voyageurs une tranquillité d'esprit accrue. Il s'agit d'une option de «garantie de prix».

«Vous verrez un badge coloré de garantie de prix, ce qui signifie que nous sommes particulièrement confiants que le tarif que vous voyez aujourd'hui ne baissera pas avant le départ», indique le site.

Si les prix baissent, Google paiera la différence du billet à la personne via Google Pay.

Encore l'inflation...

Ces nouvelles fonctionnalités interviennent à un moment où de nombreux Canadiens expriment des appréhensions concernant les voyages en 2023 en raison de contraintes financières à domicile.

Dans une récente enquête réalisée par Nanos Research, commandée par CTV News, 38 % des Canadiens disent qu'ils sont plus susceptibles de dépenser moins pour leurs projets de voyage estivaux, une augmentation par rapport à 31 % signalés en 2015. De plus, 57 % des Canadiens disent qu'ils n'ont aucun intérêt à voyager à l'international cette année.

Le sondage a interrogé 1 055 Canadiens âgés de 18 ans et plus par téléphone - à la fois fixes et mobiles - et en ligne entre le 29 et le 30 juin.

Pour certains Canadiens qui finissent par voyager, le temps libre attendu n'est pas aussi reposant, car ce temps est généralement rempli de stress, de culpabilité ou d'activités liées au travail, a révélé une autre enquête.

Une autre étude menée par ELVTR, une plateforme d'éducation en ligne basée aux États-Unis, a révélé que la majorité des travailleurs américains et canadiens (68 %) ne peuvent pas s'empêcher de s'engager dans des activités liées au travail pendant leurs vacances.

Cela pourrait gâcher toute vacance ou projet de voyage car les gens dépensent de l'argent pour s'éloigner du travail et de la routine sans réussir.

L'enquête, qui a impliqué 2 300 travailleurs du Canada et des États-Unis, a révélé que la récession et la baisse économique ont eu un impact sur le temps de vacances pour de nombreux Canadiens qui travaillent. Par exemple, 37 % des Canadiens interrogés prennent moins de congés, tandis que 20 % ne peuvent pas prendre de vacances du tout en raison du sous-effectif après les licenciements d'entreprise.

Pour ceux qui peuvent prendre du temps libre et prévoient de voyager pendant les vacances d'hiver, Google indique que les meilleures offres sont disponibles début octobre, car les prix ont tendance à être les plus bas 71 jours avant le départ pour les voyages commençant mi-décembre. La meilleure période pour acheter des billets est maintenant de 54 à 78 jours avant le décollage.