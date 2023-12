Vous avez opté pour un voyage — solo, en couple ou en famille — pour célébrer le temps des Fêtes? Vous ne serez pas les seuls. À l'aéroport de Montréal, on s'attend à recevoir un grand nombre de voyageurs de Noël au bout d'une année «marquée par un achalandage record».

Selon Aéroports de Montréal (ADM), qui s'attend à atteindre le cap des 21 millions de passagers à l'aéroport Montréal-Trudeau dans les prochaines semaines, il y a quelques «bonnes pratiques» à adopter afin de bien planifier son futur voyage et surtout son passage aux terminaux aériens.

«Du 20 décembre au 7 janvier, ADM s’attend à recevoir à YUL environ 1,2 million de passagers, soit une moyenne de 63 000 passagers par jour, avec des pointes pouvant aller à 70 000», a commenté le porte-parole Eric Forest dans un échange avec Noovo Info, mardi.

Bonne raison pour ADM Aéroports de Montréal, donc, d'envoyer ses «conseils» des Fêtes, après un automne au cours duquel les dirigeants ont annoncé la mise en place de certaines «mesures de mitigation» pour assurer que les usagers peuvent se rendre à temps à l'aérogare. L'été dernier, des reportages ont fait état de voyageurs qui avaient mis quelques heures pour atteindre les portes de l'aérogare. On a même vu des images de gens qui marchaient avec leur valise sur la bretelle d'accès menant à Montréal-Trudeau, craignant de rater leur vol.

Le contexte est différent pendant la période des Fêtes, pendant laquelle «la concentration des véhicules pour accéder et quitter le site aéroportuaire est répartie plus uniformément, autant en matinée, en après-midi qu’en soirée, contrairement à la saison estivale, qui voit un afflux plus important de véhicules aux heures de pointe de fin de journée», selon Eric Forest.

Les conseils d'ADM Aéroports de Montréal

La responsabilité de la ponctualité des vols (retards et annulations) appartient aux compagnies aériennes, dit ADM Aéroports de Montréal. Mais quoique les clients n'ont pas le contrôle sur la météo et autres conditions, ils ont le pouvoir sur une quantité de facteurs.

La première chose à savoir, c'est de vérifier le statut et l'horaire de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport. Il sera aussi sage de vérifier l'occupation des parcs de stationnement disponible et d'y réserver une place au besoin.

Il est fortement recommandé d'arriver à l'aéroport trois heures avant le départ de votre vol, peu importe votre destination, afin de compléter le processus aéroportuaire du préembarquement. Comme vous devez arriver plus tôt que l'heure de votre vol, on vous conseiller de bien planifier votre trajet entre votre point de départ et l'aéroport en portant attention à l'état des routes, à la circulation sur le réseau routier et aux différentes options de transports collectifs, si nécessaire.

Une fois arrivée à l'aéroport, on vous conseille de passer les contrôles de sûreté dès que vous avez complété votre enregistrement.

En agissant ainsi, vous pourrez découvrir et profiter de l'offre commerciale offerte à votre aéroport.

YUL offre par exemple des activités organisées pour la famille en zone sécurisée. Pour le temps des Fêtes, le père Noël sera présent, accompagné d'acrobates, de la chorale St-George & St-Joseph et de Montréal Jazz Band.

Pour faciliter le processus de passage des bagages aux points de contrôle de sûreté, il est conseillé de bien les préparer en vérifiant notamment avec votre transport aérien la dimension acceptée pour le bagage à main et le poids maximal du bagage de soute. Pour le temps des Fêtes, il est bon de savoir que les cadeaux emballés doivent être rangés dans les bagages enregistrés (bagages de soute).

«Si ce n'est pas possible, sachez que les cadeaux placés dans les bagages à main (transport en cabine) ne doivent pas être emballés», souligne ADM Aéroports de Montréal.

Notez qu'il est possible d'utiliser le service YUL Express (vols internationaux et domestiques), «une plate-forme de réservation en ligne qui assure un horaire de passage pour les contrôles de sûreté et qui offre également une ligne prioritaire.»

De retour au pays...

Vous avez passé un agréable séjour et souhaitez que votre retour au pays se passe bien ? Encore là, il y a quelques bonnes pratiques à savoir. Pour simplifier votre arrivée au Canada, vous pouvez remplir votre déclaration de douane et d'immigration pour l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 72 heures avant votre arrivée au pays, au moyen d'ArriveCAN. «L'utilisation de cette application permet de diminuer le temps de traitement des voyageurs dans la zone des contrôles frontaliers», précise ADM Aéroports de Montréal.

Pour éviter du temps d'attente inutile, vous pouvez également payer votre stationnement en ligne sur votre appareil mobile, 15 minutes avant de quitter l'aéroport. «Il suffit de balayer le code QR de votre billet de stationnement et de suivre les instructions», explique ADM.

Vous allez récupérer un proche à l'aéroport? Assurez-vous qu'il est bel et bien arrivé avant de vous diriger vers le débarcadère au niveau des arrivées, «qui est très sollicité». Assurez-vous d'avoir convenu d'un point de rendez-vous précis avec le passage que vous venez chercher puisque le débarcadère comporte plusieurs zones.

Avec la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info et de l'information de La Presse canadienne.