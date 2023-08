À première vue, Tiembe étudie son petit-déjeuner glacé avec hésitation: des morceaux de viande rouge et d'os emballés dans un bloc de glace.

Le lion angolais de 15 ans finit par lécher la glace avant de ronger des morceaux de viande.

Les animaux du Parc zoologique Attique, à l'extérieur de la capitale grecque, ont été nourris avec des repas surgelés vendredi tandis que les températures dans tout le pays atteignaient 40°C et devaient encore augmenter, dans le cadre de la quatrième vague de chaleur en moins d'un mois.

Les températures extrêmes et les incendies de forêt – une préoccupation croissante pour la biodiversité dans le sud de l'Europe – ont eu un impact sur la faune grecque.

Un incendie sur l'île de Rhodes a brûlé pendant 11 jours consécutifs, provoquant l'évacuation de 20 000 personnes, principalement des touristes. Les animaux de l'île ont eu moins de chance.

Alors que l'incendie ravageait des forêts de montagne et une réserve naturelle, environ 2500 animaux et ruches ont été brûlés, ainsi que 50 000 oliviers, selon des responsables du ministère de l'Agriculture. Des daims, symbole de Rhodes, ont été retrouvés morts sur le bord de la route.

Le zoo, qui se trouve à environ 30 kilomètres à l'est d'Athènes, s'occupe d'un cerf blessé et de plusieurs tortues – certaines équipées de roues prises sur des jouets pour faciliter leur mobilité – qui ont subi des brûlures et d'autres blessures lors de l'incendie de Rhodes.

Le conservateur du zoo, Antonis Balas, a exhorté les propriétaires d'animaux à être plus attentifs à leurs animaux en période de chaleur extrême.

«En général, la chaleur affecte les animaux de la même manière qu'elle affecte les humains», a-t-il expliqué, après avoir donné des sucettes glacées aux fruits à des lémuriens à queue annelée, certains grimpant sur ses épaules pour être servis en premier.

«Les friandises glacées sont un complément à leurs repas (...) ils lèchent la glace et respirent l'air frais. Cela contraste avec les personnes qui transpirent pour contrôler leur température corporelle», a-t-il indiqué.

Dix incendies de forêt majeurs ont frappé la Grèce en juillet, notamment à l'extérieur d'Athènes. Plus de 450 chiens et chats de compagnie ont été sauvés des incendies, dont beaucoup sont restés chez eux alors que les propriétaires s'enfuyaient, selon un organisme de bienfaisance qui travaille avec une agence nationale pour les animaux. Environ la moitié ont été réunifiés avec leurs propriétaires, les autres placés en adoption provisoire.