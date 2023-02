Le Canadien a évité de tomber dans un piège, mardi soir au Centre Bell.

Christian Dvorak et Joel Armia ont chacun amassé un but et une aide, Jake Allen a stoppé 20 tirs et la formation montréalaise a défait les Blackhawks de Chicago 4-0.

Allen a blanchi l'adversaire pour une première fois depuis le 2 novembre 2021, quand il avait aidé les siens à vaincre les Red Wings de Detroit 3-0.

Le Tricolore a donc remporté un troisième match d'affilée.

La troupe de Martin St-Louis a fait le nécessaire contre les Blackhawks, une équipe bien moins menaçante que les Islanders de New York et les Oilers d'Edmonton. Même si l'exécution a parfois laissé à désirer, les joueurs du Canadien ont démontré plus de hargne que leurs rivaux.

Justin Barron et David Savard ont également marqué pour le Canadien (23-27-4). Jonathan Drouin a accumulé trois aides.

Jaxson Stauber a réalisé 27 arrêts devant le filet des Blackhawks (16-31-5), mais il a encaissé un premier revers dans la LNH à sa quatrième sortie en carrière.

Le défenseur Chris Wideman avait été inséré dans la formation du Canadien en relève à Arber Xhekaj, qui s'est blessé à l'épaule droite samedi face aux Oilers d'Edmonton. La durée de l'absence de Xhekaj demeure indéterminée.

Pour leur part, les Blackhawks ont perdu les services du défenseur Jarred Tinordi tôt en première période. L'attaquant MacKenzie Entwistle a aussi quitté prématurément la rencontre, retraitant au vestiaire à mi-chemin en troisième période.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Hurricanes de la Caroline.

Le CH est récompensé

Le début de match a été ponctué par un combat entre Josh Anderson et Connor Murphy, qui venait d'appliquer une dure mise en échec à l'endroit du capitaine du Canadien Nick Suzuki. Anderson a gagné le combat mais n'a pas eu la faveur des arbitres, qui lui ont donné la totale: deux minutes pour avoir été l'instigateur, cinq minutes pour s'être battu et 10 minutes d'inconduite.

Le Canadien a ouvert le pointage après 8:38 de jeu, lors d'un avantage numérique. Le long tir de Barron a trompé la vigilance de Stauber, qui avait la vue voilée.

Andreas Athanasiou a obtenu une belle occasion de répliquer avant la fin du premier vingt. Il s'est échappé après que David Savard eut jonglé avec la rondelle à la ligne bleue des Blackhawks. Allen a réussi l'arrêt avec le bout de la jambière droite, puis Athanasiou a maladroitement déplacé le filet avant de pousser la rondelle derrière la ligne des buts avec son patin. L'arbitre a vite signalé qu'il n'y avait pas de but sur la séquence.

La deuxième période a été un peu plus animée. Les Blackhawks ont notamment obtenu 65 secondes de jeu à cinq contre trois, mais Allen a fermé la porte.

De son côté, Stauber a réalisé de beaux arrêts devant Joel Armia et Nick Suzuki lors d'échappées.

Stauber a refait le coup à Suzuki tôt en troisième période. Il a toutefois été impuissant à 5:45, quand Armia a complété une belle montée à trois contre deux en faisant dévier une passe de Drouin dans l'objectif.

Savard est revenu à la charge à 10:53, battant Stauber à l'aide d'un tir précis. Dvorak a ensuite ajouté un quatrième but au compteur 52 secondes plus tard. Avec le Tricolore en avant 4-0, l'affaire était réglée.