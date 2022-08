Une campagne majeure de vaccination contre la COVID-19 commencera dès la semaine du 15 août à Montréal, a appris Noovo Info. La campagne commencerait en milieu de semaine.

Pour lancer la campagne, Québec rouvrira une clinique de vaccination au Stade olympique, à Montréal. La santé publique devrait procéder à l’annonce en début de semaine.

Des citoyens ont déjà reçu des appels téléphoniques leur indiquant que leur rendez-vous dans des CLSC de l’est de Montréal ont été annulés. Ils pourront reprendre un rendez-vous à la clinique de vaccination du stade dans Hochelaga-Maisonneuve, qui ne devrait cependant pas avoir l’envergure de celle qui avait été en fonction au plus fort de la pandémie.

La clinique de vaccination au Stade olympique avait fermé le 8 avril 2022, après plus d’un an d’activité. Plus d’un million de doses vaccinales ont été administrées à cet endroit.

Tout indique donc que le ministère de la Santé cherche à se préparer à un regain des cas de COVID-19 dans la province. D’après un expert interrogé par Noovo Info, les Québécois doivent se préparer à une nouvelle vague de propagation cet automne.

«On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c’est fort probable qu’il y en ait une», a fait savoir le Dr André Veillette, immunologue à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, lors de son passage au bulletin Noovo Le Fil 22h le 10 août 2022.

«La prédiction […] c’est que ça va coïncider avec le retour en classe au mois de septembre ou octobre au plus tard», a ajouté le médecin.