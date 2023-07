Les agents de la GRC et les équipes de recherche et de sauvetage sont soulagés et «ravis» que la randonneuse de 16 ans Esther Wang, portée disparue, soit sortie par elle-même du parc provincial Golden Ears jeudi soir, environ 54 heures après s'être séparée de son groupe de randonnée plus tôt cette semaine.



Cependant, une conférence de presse sur le retour de Wang vendredi matin a laissé de nombreuses questions sans réponse, les responsables étant incapables d'expliquer comment l'adolescente s'était perdue en premier lieu et comment elle a fait pour survivre plus de deux jours dans la nature.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

«Aujourd'hui, la chose la plus importante est simplement qu'elle soit rentrée saine et sauve auprès de sa famille», a déclaré la surintendante Wendy Mehat, responsable du détachement de la GRC de Ridge Meadows, lors de la conférence de presse.

Mehat a ajouté que les agents de la GRC prévoyaient de s'entretenir avec Wang plus tard dans la journée de vendredi et de répondre à certaines des questions en suspens concernant l'incident.

L'ado était disparue depuis mardi

Une opération de recherche avait été lancée pour retrouver Wang mardi après-midi après qu'elle se soit perdue lors d'une randonnée avec un groupe de quatre personnes dans le cadre d'une «activité pour jeunes», selon la police.



Lors d'une conférence de presse mercredi, la GRC de Ridge Meadows a déclaré que le groupe avait fait une randonnée sur le sentier d'East Canyon jusqu'à Steve's Lookout, et avait quitté le point de vue vers 14 h 45 pour retourner à leur camping. Environ 15 minutes après le départ du point de vue, le chef du groupe a réalisé que Wang s'était séparée du reste du groupe.

La police indique que les randonneurs sont retournés sur le point de vue pour chercher Wang, mais ne l'ont pas trouvée. Les équipes de recherche et de sauvetage de Ridge Meadows (SAR) ont été appelées et ont effectué des recherches pendant la nuit. Des équipes de recherche et de sauvetage voisines se sont jointes à l'effort, avec le soutien d'un hélicoptère, de chiens policiers et d'un drone de la police.

Lors de la conférence de presse de vendredi, le responsable des recherches de RMSAR, Ryan Smith, a déclaré qu'un total de 16 équipes de recherche et de sauvetage étaient impliquées dans les recherches, et des équipes supplémentaires de l'île de Vancouver s'étaient portées volontaires pour venir en renfort vendredi si Wang était toujours portée disparue.

Cela s'est avéré inutile, car Wang est sortie du parc par ses propres moyens vers 21h30 jeudi, selon Mehat.

Le surintendant de la GRC a déclaré que Wang était sortie du parc provincial par le sentier d'East Canyon, le même sentier où elle s'était séparée de son groupe. La police pense que les premières personnes qu'elle a vues en sortant de la forêt étaient ses parents.

Mis à part quelques piqûres de moustiques, Wang était indemne après son épreuve. Après une évaluation des paramédicaux sur place, elle est rentrée chez elle avec ses parents jeudi soir, ont déclaré les autorités.

«Sa famille exprime sa sincère gratitude à tous les premiers intervenants et aux groupes de recherche et de sauvetage», a insisté Mehat. «Ils sont très reconnaissants pour ce dénouement et demandent à profiter de leur vie privée en ce moment.»

Que faire si l'on se sépare lors d'une randonnée

Smith a précisé que les efforts de recherche et de sauvetage étaient entravés par le terrain difficile du parc provincial Golden Ears, et a suggéré que la dense canopée forestière ait pu empêcher les drones et les hélicoptères de repérer Wang plus tôt.



«C'est très escarpé et la végétation est très dense, ce qui a clairement entravé les efforts de recherche», a-t-il souligné.

Dans le même temps, il a souligné que les personnes qui se retrouvent perdues en pleine nature devraient rester là où elles sont si cela est sécuritaire

«Le message que nous transmettons est ''Arrêtez-vous où vous êtes''«, a déclaré Smith. «Dans ce cas, elle était avec un groupe et si elle était restée là où elle était, le groupe serait retourné dans cette zone. Évidemment, nous attendons toujours, comme l'a dit le surintendant, de connaître exactement ce qui s'est passé.»

Même sans connaître tous les détails, Smith a déclaré que la survie de Wang et son autorencontre réussie témoignent de sa préparation, de sa condition physique et de sa détermination «excellentes».

La police indique que Wang, membre des cadets de l'air au sein du 746 Lightning Hawk à Langley, était bien préparée pour la randonnée et avait de la nourriture et de l'eau avec elle. Elle avait également un téléphone portable, mais il n'y avait pas de réception dans la région éloignée.

«Évidemment, nous sommes ravis du résultat de la recherche», a conclu Smith.