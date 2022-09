Une nouvelle ressource beaucoup plus fiable que Google voit le jour pour répondre à toutes vos questions liées à la petite enfance. Naître et grandir lance une première application québécoise pour suivre l'évolution de votre bébé.

L'appli Naître et grandir propose plusieurs faits scientifiques vérifiés sur votre nourrisson en suivant chaque étape de la grossesse jusqu'à l'accouchement. L'application vous accompagnera ensuite en proposant d'autres conseils pratiques pour le développement de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans.



Les nouvelles générations de parents utilisent beaucoup leur téléphone intelligent et les applications sont un moyen apprécié pour aller chercher de l'information. C'est pourquoi nous sommes très fiers de pouvoir leur offrir une application francophone, adaptée à la réalité québécoise et qui les soutient dans leur rôle de parents, » indique la directrice de Naître et grandir Geneviève Doray.

Les parents à venir n'ont qu'à entrer la semaine de grossesse pour commencer à recevoir des informations sur la taille du foétus et de son développement. L'application s'adresse autant aux futurs papas qu'aux mamans et permet de répondre à de nombreuses questions ajoute Mme Doray:

« Les femmes enceintes se questionnent beaucoup sur les moments clés. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter sur la grossesse au quotidien? Comment est-ce que le corps se transforme? Le père se questionne souvent sur son rôle et comment il peut s'impliquer dans la grossesse .»

Le contenu proposé sur l'application s'inspire des milliers de pages déjà disponibles sur le site web visité par un demi-million d'internautes chaque mois. Naître et grandir est disponible gratuitement sur les plateformes Google Play et App Store et ne contient aucune publicité.