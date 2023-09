La Russie a lancé une attaque massive de drones sur la ville occidentale de Lviv tôt mardi, endommageant un entrepôt dans un incendie et tuant un homme, selon les autorités ukrainiennes.

L'Ukraine a intercepté la plupart des 30 drones Shahed lancés au cours de la nuit, selon l'armée de l'air. Mais les drones qui ont franchi les systèmes de défense aérienne ont déclenché un brasier dans l'entrepôt industriel qui n'était pas utilisé à des fins militaires, a déclaré le gouverneur Maksym Kozytsky.

Une frappe d'artillerie à Kherson, dans le sud, a touché un bus, tuant un sergent de police et blessant deux hommes, a révélé Ihor Klymenko, le ministre ukrainien de l'Intérieur. Cette frappe a également mis le feu à un entrepôt.

Les développements sur le front de la guerre sont intervenus alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se trouvait à New York pour s'adresser à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations unies, avant de se rendre à Washington jeudi pour y rencontrer des législateurs et le président Joe Biden.

M. Zelensky continue à mobiliser des fonds et du soutien pour l'acquisition de nouvelles armes, alors que la contre-offensive lancée par l'Ukraine en juin approche de ce qui pourrait être ses dernières semaines, avant que le temps pluvieux ne ralentisse les progrès. L'Ukraine a fait de petites avancées, mais pas de percées majeures.

Entre-temps, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré, alors qu'il se trouvait en Allemagne pour assister à la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, que les 31 chars M1 Abrams promis commenceront bientôt à arriver en Ukraine, comme cela était prévu.

La Norvège a indiqué qu'elle ferait don à l'Ukraine d'une cinquantaine de véhicules de transport de marchandises sur chenilles.

Dans une déclaration faite mardi, le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram, a indiqué que ce don permettrait d'acheminer des fournitures dans les zones dépourvues de routes.