Les forces russes ont lancé une autre série de missiles et de drones auto-explosifs contre plusieurs régions de l'Ukraine tôt jeudi, causant à Kyiv la première mort de l'année liée à une attaque alors même que les défenses aériennes ont abattu de nombreux projectiles entrants.

Les attaques adhèrent au modèle récent de la Russie de lancer des frappes généralisées environ toutes les deux semaines. Mais la vague est survenue un jour après que l'Allemagne et les États-Unis aient fait monter les enchères en promettant d'envoyer des chars de combat de haute technologie en Ukraine et en donnant le feu vert à d'autres alliés pour faire de même.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'une frappe avait tué une personne, le premier décès de ce type dans la ville depuis le réveillon du Nouvel An. Deux autres personnes ont été blessées, a-t-il dit. Le chef de l'administration de la ville de Kyiv, Serhii Popko, a dit que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu 15 missiles de croisière se dirigeant vers la zone.

La Russie a mené des frappes massives sur les centrales électriques ukrainiennes et d'autres infrastructures depuis début octobre. Valerii Zaluzhnyi, le commandant des forces armées ukrainiennes, a indiqué que la volée de jeudi impliquait 55 missiles, dont 47 ont été interceptés.

Des drones auto-explosifs sont arrivés pendant la nuit avant les frappes de missiles, ce qui, selon un porte-parole des Forces de défense du Sud de l'Ukraine, semble être une tentative russe de submerger ou de distraire les défenses aériennes de l'Ukraine.

Il s'agissait du premier barrage russe à travers le pays depuis le 14 janvier.

Maksym Marchenko, le gouverneur de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a révélé que les infrastructures énergétiques avaient été endommagées dans sa région et dans plusieurs autres, causant «d'importants problèmes d'approvisionnement en électricité».

L'administration régionale de la région voisine de Kherson, où les troupes ukrainiennes ont repris la capitale régionale en novembre, a dit que les bombardements russes avaient tué deux personnes et en avaient blessé cinq au cours de la dernière journée.

Des plans pour fournir des chars

Les attaques sont survenues un jour après que l'Allemagne ait annoncé qu'elle fournirait 14 chars de combat Leopard 2 de haute technologie à l'Ukraine et autoriserait d'autres pays européens à en envoyer jusqu'à 88 autres. Les États-Unis ont annoncé qu'ils prévoyaient d'expédier 31 chars Abrams M1 aux forces ukrainiennes.

Avec l'Allemagne et les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas et la Suède font partie des pays qui ont envoyé ou annoncé des plans pour fournir des centaines de chars et de véhicules blindés lourds pour fortifier l'Ukraine alors qu'elle entre dans une nouvelle phase de la guerre et tente de briser à travers les lignes russes retranchées.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que les équipages ukrainiens commenceraient leur entraînement en Allemagne dans les prochains jours sur des Marders de fabrication allemande, qui sont des véhicules de combat d'infanterie, tandis que l'entraînement sur les chars plus lourds Leopard 2 commencerait «un peu plus tard».

«En tout cas, l'objectif avec les Leopards est d'avoir la première compagnie en Ukraine fin mars, début avril, a-t-il ajouté. Je ne peux pas dire le jour précis.»

Dans une entrevue accordée mercredi au journal britannique Sky News, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il ne savait pas quand les chars des États-Unis et d'Europe arriveraient.