Sept personnes ont été tuées dans des installations agricoles lors de deux fusillades survenues lundi dans une communauté côtière située au sud de San Francisco, en Californie. Les deux événements seraient liés et un suspect a été placé en garde à vue, ont indiqué des autorités.



Quatre personnes ont été tuées à un endroit et trois autres victimes ont été retrouvées sans vie à plusieurs kilomètres, dans une banlieue de Half Moon Bay, une ville située à environ 48 kilomètres au sud de San Francisco.

Les détails sur les emplacements n'étaient pas immédiatement clairs.

La police a arrêté Chunli Zhao, 67 ans, en lien avec la fusillade, a fait savoir le président du conseil de surveillance du comté de San Mateo, Dave Pine.

Il était impossible de dire dans l’immédiat en quoi ces deux lieux étaient reliés, mais les autorités ont indiqué que le suspect travaillait pour l'une des entreprises. M. Pine a qualifié le suspect de «travailleur mécontent».

La fusillade est la sixième tuerie de masse du pays à peine 23 jours après le début de la nouvelle année et a suivi le meurtre de 11 personnes samedi soir dans une salle de danse du sud de la Californie.

Le bureau du shérif du comté de San Mateo a reçu les premières informations concernant une fusillade peu avant 14h30 et a trouvé quatre personnes mortes de blessures par balle et une cinquième personne blessée sur les lieux de la première scène. Peu de temps après, les policiers ont trouvé trois autres personnes mortes de blessures par balle à un deuxième endroit situé à environ huit kilomètres de là, a déclaré le Capitaine Eamonn Allen dans un communiqué de presse.

Le motif de la fusillade n'est pas connu, a indiqué M. Allen.

Environ deux heures après la première réponse des policiers, un adjoint du shérif a trouvé le suspect, Chunli Zhao, dans sa voiture à un poste de shérif à Half Moon Bay. Il a été placé en garde à vue et une arme a été retrouvée dans son véhicule. Le département du shérif pense qu'il a agi seul, a mentionné M. Allen.

Des images diffusées à la télévision ont montré des agents en train d’arrêter un homme, qui ne se débattait pas.

Des images aériennes ont également permis de voir des policiers recueillant des preuves dans une ferme avec des dizaines de serres.

Le sénateur de l'État de Californie, Josh Becker, a dit que des personnes avaient été tuées dans des fusillades distinctes. «Nous essayons toujours de comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi, mais c'est incroyablement, incroyablement tragique», a déclaré le sénateur Becker, qui représente une grande partie du comté de San Mateo. Il a qualifié la région de «communauté agricole très soudée».

Half Moon Bay est une petite ville côtière aux racines agricoles qui abrite environ 12 000 personnes. La ville et la région environnante du comté de San Mateo sont connues pour produire des fleurs ainsi que des légumes comme les choux de Bruxelles. Le comté autorise par ailleurs la culture du cannabis dans certaines régions.

Il s'agit d'une communauté majoritairement blanche et environ 5% de la population est asiatique, selon les données du recensement.

«Nous sommes dégouté par la tragédie d'aujourd'hui à Half Moon Bay, a déclaré M. Pine dans un communiqué. Nous n'avons même pas eu le temps de pleurer ceux qui ont été perdus dans la terrible fusillade de Monterey Park. La violence armée doit cesser.»

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a écrit sur Twitter qu'il était «à l'hôpital en train de rencontrer les victimes d'une fusillade de masse lorsque qu'il a été appelé pour être informé d'une autre fusillade. Cette fois à Half Moon Bay. Tragédie sur tragédie».

At the hospital meeting with victims of a mass shooting when I get pulled away to be briefed about another shooting. This time in Half Moon Bay.



Tragedy upon tragedy.