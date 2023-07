Pêches et Océans Canada affirme qu'une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans des engins de pêche a été vue en fin de semaine dans le golfe du Saint-Laurent, au large du Nouveau-Brunswick.

Le ministère indique que l'animal empêtré, qui est l'une des quelque 340 baleines de cette espèce dans le monde, avait été repéré samedi par un navire de recherche à l'est de Lamèque, au Nouveau-Brunswick.

Le ministère indique que la baleine est un mâle de 13 ans connu sous le nom de «EG 4042», et qu'elle semblait tirer une longue ligne de traîne, sans bouées visibles.

Pêches et Océans indique qu'une équipe d'intervention sur les mammifères marins était prête à lui venir en aide dimanche matin, mais qu'elle a été gênée par les conditions météorologiques.

Le ministère ajoute que si la baleine est à nouveau localisée et si les conditions météorologiques et maritimes le permettent, des efforts seront tentés pour la «désempêtrer».

Le type d'engin de pêche et son origine ne sont pas connus, mais ces détails pourraient être établis s'il est retiré de l'animal et qu'une enquête plus approfondie est menée.

Deux décès de baleines noires de l'Atlantique Nord ont été signalés dans les eaux américaines cette année: un mâle de 20 ans qui avait été heurté par un navire, et un baleineau qui ne montrait aucun signe de collision avec un navire ou d'enchevêtrement.