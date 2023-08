Environ 14 000 personnes ont été évacuées de la ville polonaise de Lublin à l'est du pays vendredi après qu'un ouvrier de la construction ait découvert une énorme bombe non explosée.

La police, les troupes de défense territoriale et les transports en commun de la ville participent à l'évacuation, qui doit avoir lieu avant que les ingénieurs militaires puissent enlever la bombe et la neutraliser, selon la porte-parole de la mairie, Katarzyna Duma. Les routes de la région ont été fermées.

Mme Duma a affirmé que les résidents étaient conduits en sécurité dans des écoles et d'autres grands bâtiments. On leur a demandé de couper le gaz, l'eau et l'électricité dans leurs maisons, de fermer les fenêtres et les portes, et de prendre leurs pièces d'identité et les médicaments nécessaires avec eux.

Les résidents devraient pouvoir rentrer chez eux en début d'après-midi.

Les ouvriers ont découvert la bombe de 250 kilogrammes (550 livres) enfouie dans le sol lors de travaux dans une nouvelle zone résidentielle jeudi.

Il y avait une usine d'avions polonaise et un aéroport à cet endroit avant la Seconde Guerre mondiale qui auraient pu être la cible de bombardements pendant la guerre. Sous l'occupation allemande nazie, il y avait une prison et un camp de travail.

Les bombes de la Seconde Guerre mondiale sont encore régulièrement découvertes lors des travaux de terrassement en Pologne, qui a été le théâtre de combats intenses.