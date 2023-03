Deux personnes sont décédées après qu’une camionnette a heurté plusieurs piétons au centre-ville d’Amqui, lundi au Bas-Saint-Laurent, tandis que neuf autres personnes ont été blessées

Le conducteur, un homme de 38 ans, a pris la fuite après l'accident. Il s’est finalement rendu lui-même à la Sûreté du Québec.

Des neuf blessés, trois se trouvaient dans un état jugé «grave» au moment d’écrire ces lignes.

Les victimes décédées sont un homme dans la soixantaine et un autre de plus de 70 ans, a déclaré un porte-parole de la SQ. Des enfants sont parmi les blessés en évaluation.

Le conducteur, qui serait «de la région» selon la SQ, a été mis en état d'arrestation pour meurtre et pour délit de fuite mortel.

«Pour l'instant, l'enquête tend à démontrer que la collision serait un geste volontaire commis par le suspect», a fait savoir en fin de soirée la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la SQ.

La SQ ne s'avance toutefois pas sur les motifs du conducteur de la camionnette. Des reconstitutionnistes ont été assignés au dossier, a précisé Mme St-Pierre.

«Tout indique qu'il s'agirait d'un événement isolé. Il n'y aurait plus de danger dans le secteur et il y aurait un seul suspect», a mentionné la sergente St-Pierre.Les policiers ont été appelés à se rendre sur la route 132 peu après 15h, a précisé le sergent Claude Doiron, porte-parole de la SQ. La route a été fermée complètement dans les deux directions, entre la rue Proulx et la route 195, en raison de cet évènement.

Un code orange a été déclenché à l’Hôpital d’Amqui. Cette mesure implique que les ressources de l’établissement sont mobilisées afin de s’occuper des personnes touchées de près ou de loin par l’événement.

Cinq patients ont fait l'objet de transferts: trois ont été envoyés vers Québec, un à Rimouski et un à Montréal, a indiqué le porte-parole du Centre intégré de soins et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. Ce dernier a indiqué que des gens s'étaient rendus à l'Hôpital d'Amqui, où ces personnes ont été traitées pour un choc nerveux.

Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia, a pris la direction d'Amqui quand il a été informé de la situation.

«Le bilan serait très lourd. Plus d'informations à venir. Je suis troublé par ce qu'on me rapporte», a écrit M. Bérubé sur son compte Twitter.

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, a annoncé qu'il se rendait à Amqui pour une mise à jour de la situation mardi.

Je me rendrai à Amqui demain matin avec @MaiteVezina et @PascalBerube pour aller à la rencontre des citoyens touchés par la tragédie et faire le point avec les équipes sur place. https://t.co/WFZbu5HpR5 — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) March 13, 2023

La cheffe d'antenne du bulletin Noovo Le Fil 17, Marie-Christine Bergeron, a pu s’entretenir avec la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, peu après l’événement. «On est de tout cœur avec les familles affectées par ce drame. Il faut qu’elles sachent qu’on est de tout cœur avec elles et qu’on va être là pour les aider», a déclaré Mme Blanchette. Voyez l'entrevue dans la vidéo qui accompagne ce texte.



«J'ai compté quatre personnes à terre»

Alain Gilbert, qui est camionneur, est passé près de la scène peu de temps après les événements. Il n'a pas vu la camionnette suspecte, mais il a tout de même été témoin du déploiement des services d'urgence.

Un peu avant de rentrer dans la ville d'Amqui, il y a une ambulance qui m'a dépassé et qui s'est arrêtée quasiment tout de suite à l'entrée de la ville. Il y avait déjà une personne couchée au sol», a-t-il expliqué en entrevue avec La Presse Canadienne.

«J'ai compté quatre personnes qui étaient à terre sur une distance d'environ 500 mètres, disons.» - Alain Gilbert, camionneur témoin

Plus tard au cours de l'entrevue, M. Gilbert a parlé de «quatre, peut-être cinq, personnes au sol».

M. Gilbert a aussi vu une policière en train d'effectuer un massage cardiaque sur l'une des personnes au sol. Les personnes atteintes seraient toutes des adultes. «Je n'ai pas vu d'enfant», a-t-il précisé.

En raison de son horaire, M. Gilbert a poursuivi sa route et n'est pas demeuré sur les lieux. Des curieux commençaient déjà à s'agglutiner près de la scène lors du passage du camionneur.

Amqui: la classe politique en soutien moral

Preuve de la gravité de la situation, de nombreuses autres personnalités politiques ont commenté la situation sur les réseaux sociaux, dont le premier ministre François Legault.

C’est bouleversant ce qui s’est produit à Amqui. Toutes mes pensées sont avec les victimes et leurs proches. Merci aux premiers répondants présents sur le terrain. @fbonnardelCAQ suit la situation de près. — François Legault (@francoislegault) March 13, 2023

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a également écrit quelques mots sur la plateforme.

Je suis de tout cœur avec les citoyens d’Amqui, au Québec. Je pense à toutes les personnes touchées alors qu’on attend plus d’information sur les événements tragiques d’aujourd’hui. Aux premiers intervenants : merci pour votre rapidité, votre courage et votre professionnalisme. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2023

Kristina Michaud, députée bloquiste dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, a partagé ses inquiétudes sur Facebook.

«En attendant d’en savoir plus, merci aux policiers, intervenants, ambulanciers et au personnel de la santé qui font tout pour assister les blessés. Du support psycho-social est offert pour les témoins», a déclaré la députée fédérale.

Avec de l'information de La Presse canadienne.