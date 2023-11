Une militante pacifiste canadienne que l'on croyait prise en otage lors de l'attaque du Hamas en Israël il y a cinq semaines est décédée, selon son fils.



Le fils de Vivian Silver, Chen Zeigen, affirme que les autorités israéliennes lui ont dit que les restes de la femme de 74 ans avaient été retrouvés dans le kibboutz où elle vivait, mais qu’ils n’ont été identifiés que maintenant.



M. Zeigen a dit aux journalistes à Ottawa le mois dernier qu’elle était née à Winnipeg et qu’elle s’était installée en Israël en 1974.

Il a ajouté qu’elle avait consacré sa vie à la construction de la paix et à la promotion de la compréhension entre Israéliens et Palestiniens.

Mme Silver s’est également portée volontaire pour aider les enfants de Gaza à obtenir des soins médicaux en Israël.

Affaires mondiales Canada a indiqué que des fonctionnaires étaient en contact avec les membres de la famille canadienne de Vivian Silver et qu’ils leur apportaient leur aide.

«C’est avec une profonde tristesse que le gouvernement du Canada a appris le décès de Vivian Silver, citoyenne israélo-canadienne», a ajouté le ministère des Affaires étrangères dans une déclaration. «Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile.»

Le ministère avait déjà confirmé la mort de six citoyens canadiens dans l’attaque du 7 octobre, ainsi que celle d’une septième personne ayant des liens étroits avec le Canada, mais qui n’était pas citoyenne.

«Nous pouvons en effet confirmer que son corps a été identifié», a écrit une porte-parole de l’ambassade d’Israël à Ottawa lundi en fin de journée.

Le consul général d’Israël à Toronto, Idit Shamir, a déclaré sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, que le décès de Mme Silver avait été confirmé.

Women Wage Peace, une organisation avec laquelle Mme Silver travaillait, a également mentionné son décès sur X.

ויויאן שלנו, אשת השלום, נרצחה בביתה בבארי ב-7.10.

הלב שלנו נשבר לרסיסים.



Our beloved friend, Vivian Silver, was murdered in her home at kibbutz Be'eri on October 7.

Our hearts are shattered.#VivianSilver pic.twitter.com/hT9Y9kCW7W — נשים עושות שלום (@WomenWagePeace) November 13, 2023

La maison de Mme Silver, située dans le kibboutz Be'eri, près de la frontière de Gaza, a été prise d’assaut par des militants du Hamas dans le cadre de l’attaque qui, selon le ministère israélien des Affaires étrangères, a tué environ 1200 personnes.

Le mois dernier, son autre fils Yonatan Zeigen a expliqué aux journalistes qu’il avait reçu des informations selon lesquelles elle avait été prise en otage à Gaza et que son téléphone avait été géolocalisé à Gaza.

Lors d’une conférence de presse Zoom organisée par le Club de la presse de Jérusalem, Yonatan Zeigen a raconté un appel téléphonique avec sa mère le jour de l’attaque.

Il raconte que sa mère et lui ont entendu parler d’une incursion du Hamas en Israël depuis la bande de Gaza. Ils plaisantaient au téléphone jusqu’à ce que la confusion s’installe.

«Nous pensions que la minute suivante, cela allait se terminer, mais ce n’était pas le cas», a-t-il raconté.

«Nous n’arrivions pas à comprendre l’incapacité de l’armée israélienne à défendre les civils… Nous avons commencé à nous dire au revoir parce que nous avons réalisé que c’était probablement les derniers mots que nous nous adressions l’un à l’autre.»

Il a ajouté qu'ils avaient remplacé leurs conversations par des messages textes pour permettre à la femme de garder le silence, et que quelqu’un s’était introduit chez elle. Ils se sont dit qu’ils s’aimaient avant que les messages ne cessent d’arriver.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a qualifié Mme Silver de «fière israélo-canadienne et une militante de longue date pour la paix».

«J'ai rencontré son fils à Tel-Aviv, et il l'a décrite comme une personne aimable, généreuse et altruiste», a écrit Mme Joly sur X. «Le Canada pleure sa perte avec lui et ses proches».

Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a également publié un message sur X pour exprimer ses condoléances.

«Je suis attristé d’apprendre le meurtre de Vivian Silver par le Hamas», a écrit M. Kinew. « Mes pensées vont à sa famille et à notre communauté ici au Manitoba et en Israël. Sa mémoire et sa quête de paix sont une lumière brillante que nous porterons dans nos cœurs en ces temps sombres».