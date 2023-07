La série ininterrompue de journées dangereusement chaudes à Phoenix s'apprêtait finalement à battre un record pour les grandes villes américaines mardi, le 19e jour consécutif où la ville du désert a vu les températures grimper à 43,3°C ou plus.

La nuit n'a guère apporté de soulagement à ces températures brutales. Lundi, Phoenix a enregistré sa plus basse température nocturne (35°C), dépassant ainsi le précédent record de 33,8°C établi en 2009. C'était le huitième jour consécutif où le mercure n'a pas glissé en dessous de 32,2°C, un autre record. Ce chiffre est passé à neuf jours d'affilée avec la nuit de mardi à mercredi, où les températures sont descendues à 34 degrés.

«C'est assez misérable quand vous ne pouvez pas récupérer pendant la nuit», a déclaré Matt Salerno, un météorologue du Service national de météorologie des États-Unis.

La durée de la vague de chaleur qui balaie Phoenix est remarquable, même au cours d'un été où la majeure partie du sud des États-Unis et le monde entier ont connu des températures record ― ce qui, selon les scientifiques, est alimenté par le changement climatique.

Selon les experts, ce qui se passe dans la région métropolitaine connue sous le nom de «vallée du soleil» est bien pire qu'une brève poussée du thermomètre et représente un danger pour la santé de nombreuses personnes.

«L'exposition à long terme à la chaleur est plus difficile à supporter que des journées de canicule isolées, surtout si le refroidissement nocturne n'est pas suffisant pour bien dormir», a souligné Katharine Jacobs, la directrice du Center for Climate Adaptation Science and Solutions de l'Université de l'Arizona.

La dernière fois que Phoenix n'a pas atteint 43,3°C, c'était le 29 juin, avec 42,2°C. Le record de 18 jours au-dessus de 43°C qui a été égalé lundi a été établi pour la première fois en 1974, et il semble destiné à être battu avec des températures plus élevées prévues jusqu'à la fin de la semaine.

«Ce phénomène est très persistant, a déclaré Isaac Smith, un météorologue du Service national de météorologie. Il semblerait que cette tendance se poursuive.»

Aucune autre grande ville américaine n'a connu une série de journées à 43°C ou de nuits à 32°C plus longue que Phoenix, a déclaré l'historien de la météo Christopher Burt de la Weather Company.

Russ Vose et Ken Kunkel, des spécialistes des données climatiques du gouvernement américain, n'ont trouvé aucune grande ville ayant connu une telle vague de chaleur, mais des localités plus petites telles que la Vallée de la Mort et Needles en Californie et Casa Grande en Arizona ont connu des périodes plus longues.

La Vallée de la Mort a connu une série de 84 jours de températures de 43°C et une série de 47 jours de températures nocturnes ne descendant pas en dessous de 32°C, a indiqué M. Vose.

Selon Randy Cerveny, de l'Université d'État de l'Arizona, qui coordonne la vérification des relevés météorologiques pour l'Organisation météorologique mondiale, la vague de chaleur de Phoenix a des causes à la fois à long et à court terme.

«La cause à long terme est la poursuite de l'augmentation des températures au cours des dernières décennies en raison de l'influence humaine sur le climat, tandis que la cause à court terme est la persistance, au cours des dernières semaines, d'une très forte crête de haute pression sur l'ouest des États-Unis», a-t-il analysé.

Cet anticyclone, également connu sous le nom de dôme de chaleur, a entouré le sud-ouest pendant des semaines, et lorsqu'il s'est déplacé, il s'est centré plus que jamais sur Phoenix, a indiqué M. Smith.

Tout le sud des États-Unis est sous un dôme de chaleur, avec des records de température battus de la Californie à la Floride, et le globe lui-même est le plus chaud jamais enregistré pendant une grande partie de l'été.

L'anticyclone du sud-ouest empêche également les pluies et les nuages rafraîchissants d'apporter un soulagement, a expliqué M. Smith. Normalement, la saison de la mousson dans le sud-ouest commence vers la mi-juin. Mais Phoenix n'a pas reçu de précipitations mesurables depuis le mois de mars.

La vague de chaleur est «un signe avant-coureur des choses à venir, étant donné que les impacts prévus les plus fiables du changement climatique sont ceux qui sont directement liés à l'augmentation des températures mondiales», a rappelé M. Jacob.

Depuis 1983, la température estivale quotidienne moyenne de Phoenix a augmenté de 2 degrés Celsius, la température maximale quotidienne a augmenté de 1,8 degré Celsius et la température minimale nocturne a augmenté de 2,4 degrés Celsius, selon la NOAA, une agence fédérale américaine.

«Le changement climatique et le chauffage urbain exacerbent certainement les températures plus chaudes et les rendent plus fréquentes», a déclaré M. Smith.

Ces chaleurs peuvent frapper de plein fouet le pays autochtone. Selon M. Jacobs, environ 30 % de la population des réserves Hopi et Navajo n'ont pas l'eau courante ni l'air conditionné et ne se trouvent pas à proximité de centres de rafraîchissement. Cette situation est d'autant plus injuste que «les membres des tribus ont très peu contribué aux concentrations de gaz à effet de serre», estime-t-il.

Jonathan Patz, un professeur de santé et d'environnement à l'université du Wisconsin-Madison, explique que l'effet d'îlot de chaleur urbain est un autre aspect des vagues de chaleur qui touche de manière disproportionnée certaines communautés : les villes se réchauffent à cause des bâtiments et du manque d'arbres et d'espaces verts.

Une étude publiée il y a deux ans dans la revue Nature Communications a montré que les personnes de couleur sont confrontées à des températures plus extrêmes que les Blancs non hispaniques.

Les quartiers à majorité hispanique de Phoenix ont tendance à avoir moins d'arbres que les autres parties de la ville.

L'un des quartiers les plus chauds de la ville est Edison-Eastlake, un quartier historiquement noir devenu majoritairement latino, où les températures ont atteint ces dernières années jusqu'à 10 degrés Farenheit de plus que dans d'autres parties de la ville.