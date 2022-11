Il existe désormais un moyen pour tous ceux qui ont toujours rêvé d’être astronautes de voir l’univers dans le confort de leur foyer : une carte interactive du cosmos connu.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La nouvelle carte vous permet de voir environ 200 000 galaxies disposées dans leurs positions réelles dans l'espace et en couleur, y compris des parties de l'espace si éloignées qu'elles offrent un aperçu du Big Bang.

C'est une vue de l'énorme échelle de l'univers observable à laquelle seuls les scientifiques avaient accès auparavant.

Les astronomes de l'Université Johns Hopkins ont utilisé les données recueillies au cours des deux dernières décennies par le Sloan Digital Sky Survey afin de rendre accessible le ciel pour le public.

L'idée de la carte est venue de Brice Ménard, professeur à Johns Hopkins, qui a affirmé avoir grandi en regardant des photos d'astronomie d'étoiles, de nébuleuses et de galaxies.

C'était cette beauté qu'il voulait partager plus largement.

«Les astrophysiciens du monde entier analysent ces données depuis des années, ce qui a conduit à des milliers d'articles et de découvertes scientifiques», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. «Mais personne n'a pris le temps de créer une carte belle, scientifiquement précise et accessible à tous, à des gens qui ne sont pas des scientifiques. Notre objectif ici est de montrer à tout le monde à quoi ressemble vraiment l'univers.»

À lire également :

Lui et Nikita Shtarkman, ancienne étudiante en informatique de Johns Hopkins, ont compilé ensemble la carte des galaxies.

Lorsqu'elle est agrandie, la photo ressemble à une tranche de pizza de pointillisme coloré - un triangle à l'envers remplit d'innombrables petits points dans différentes bandes de couleurs.

Mais chaque point n'est pas seulement une étoile, c'est une galaxie.

Plus une galaxie est éloignée de la Terre, plus la lumière met de temps à nous atteindre, ce qui signifie que cette carte plonge également profondément dans le passé. La carte nous permet de remonter jusqu'à 13,7 milliards d'années dans le temps.

Le Sloan Digital Sky Survey est un projet basé au Nouveau-Mexique, où un télescope a minutieusement cartographié le ciel nocturne en pointant dans différentes directions pour recueillir lentement des informations. Seule une fraction des données qu'il a recueillies a été utilisée pour faire cette nouvelle carte.

«Il a collecté des données pour des millions de galaxies là-bas», a expliqué Menard dans une vidéo de l'Université Johns Hopkins.

Ménard a soutenu dans la vidéo que bien qu'il existe des milliers de photos individuelles de galaxies, il voulait compiler une carte qui donnait une idée de l'échelle de l'univers observable.

«Voir l'immensité de l'univers, c'est assez inspirant», a-t-il précisé.

La carte ne contient pas toute la profondeur du ciel nocturne - elle montre toutes les galaxies qui sont regroupées dans une «tranche» épaisse mesurée par le télescope lorsqu'il se déplace dans le ciel. Une carte complète serait sphérique, et aussi tellement remplie de galaxies pointillées qu'il serait difficile de la visualiser.

Shtarkman a mentionné dans la vidéo que la quantité de données disponibles facilite la création d'une carte, mais qu'il est difficile de l'organiser en une carte conviviale.

«Vous travaillez essentiellement à la plus grande échelle qui soit», a-t-il dit.

À lire également :

La carte, qui peut être consultée en ligne ou téléchargée gratuitement, permet aux téléspectateurs de zoomer sur le centre et d'avoir une meilleure vue du nombre de galaxies regroupées dans l'image.

Au fur et à mesure que vous remontez dans le temps, les couleurs de la carte changent. Ce gradient n'est pas seulement pour le spectacle - les couleurs des galaxies telles qu'elles nous apparaissent font en fait partie de la façon dont les scientifiques comprennent à quelle distance de nous les galaxies ou les étoiles sont. Les longueurs d'onde de la lumière sont décalées pour devenir plus longues et plus rouges à mesure qu'elles s'éloignent de nous avec l'expansion continue de l'univers, un terme appelé «décalage vers le rouge [redshift]».

La carte explique les galaxies spirales comme la Voie lactée, qui sont «faibles et bleues», et les galaxies elliptiques, qui sont «jaunâtres et beaucoup plus brillantes que les galaxies spirales». Après ces deux-là vient une bande de galaxies elliptiques décalées vers le rouge, qui sont maintenant beaucoup plus difficiles à voir.

À environ 7,3 milliards d'années dans le passé, les galaxies deviennent en grande partie invisibles, remplacées sur la carte par des quasars plus brillants, qui sont des trous noirs massifs au centre de certaines galaxies et émettent une lumière bleue brillante lorsqu'ils attirent la lumière en eux.

À 11 milliards d'années, même les quasars deviennent décalés vers le rouge. Et puis, à 13,7 milliards d'années, il y a une marque brillante d'orange et de cyan - le «premier flash de lumière» émis après le Big Bang, qui est capté sous forme d'ondes radio connues sous le nom de fond cosmique micro-onde.

«Nous ne pouvons rien voir au-delà de ce point», indique la carte. «Le temps de voyage de la lumière jusqu'à nous est supérieur à l'âge de l'Univers.»

La carte permet également aux téléspectateurs de visualiser à quoi cela ressemblerait dans le ciel nocturne si nous pouvions voir toutes ces galaxies à l'œil nu dans une série d'images saisissantes.



Au bas de la carte triangulaire, le point à partir duquel toutes les galaxies rayonnent vers l'extérieur, il y a une petite étiquette : «Vous êtes ici».

«Sur cette carte, nous ne sommes qu'un point tout en bas, juste un pixel», a déclaré Menard dans le communiqué. «Et quand je dis nous, je veux dire notre galaxie, la Voie lactée, qui compte des milliards d'étoiles et de planètes. Nous sommes habitués à voir des images astronomiques montrant une galaxie ici, une galaxie là ou peut-être un groupe de galaxies. Mais ce que cette carte montre est à une échelle très, très différente.»

«A partir de ce point en bas, nous sommes capables de cartographier les galaxies à travers l'univers entier, et cela en dit long sur le pouvoir de la science.»