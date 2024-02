Une coalition organise un grand sommet sur le maintien à domicile des aînés.

Ce Rendez-vous national sur le maintien à domicile est prévu pour le 8 mai à Québec.

Il fait notamment suite au rapport de la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, déposé en janvier, qui s’inquiétait du modèle de soins et services de soutien à domicile au Québec et demandait sa révision.

Mme Castonguay prononcera d’ailleurs l’allocution d’ouverture du sommet, qui est organisé par la Coalition pour la dignité des aînés, un regroupement qui rassemble six associations totalisant 150 000 membres.

Les échanges du Rendez-vous national porteront notamment sur les constats et recommandations du rapport de la commissaire à la santé et au bien-être.

L’objectif du sommet est d’en arriver, au terme de l’exercice, à s’entendre sur une liste de revendications précises et concrètes, qui seront adressées au gouvernement par la suite.