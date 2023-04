Une coalition se mobilise pour s'opposer à la nouvelle réforme du système de santé déposée le mois dernier. La coalition Riposte au Plan santé dit vouloir «stopper la machine».

Le ministre de la Santé Christian Dubé avait promis de faire «shaker les colonnes du temple» avec sa nouvelle réforme, il devait donc s'attendre à faire face à de l'opposition.

Des organismes ont convoqué les médias, jeudi matin à Montréal, pour faire part de leurs critiques à l'endroit du Plan santé dévoilé l'an dernier par le ministre Dubé ainsi que contre le projet de loi 15 concernant la «Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace».

Parmi les groupes opposés à la réforme, on note la Coalition Solidarité Santé, le collectif Soignons la justice sociale, le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal et la Ligue des droits et libertés.

La coalition qui rassemble 35 organisations dénonce ce qu’elle considère comme un recul du droit à la santé et un recul démocratique du système.

Ils réclament notamment la tenue d'un véritable débat public et démocratique sur la santé. Pour eux, les transformations proposées sont majeures et nécessitent une consultation et une participation citoyenne à la hauteur.

Ces groupes s'inquiètent aussi de l'accélération de la privatisation du système de santé et appellent à y mettre un frein. Pour le Dr Arnold Aberman, le privé ne peut que siphonner les ressources du secteur public.

Il ajoute que l'objectif de l'entreprise privée demeure la recherche du profit et que l'on va inévitablement assister à une multiplication des frais accessoires dans les cliniques privées, ce que permet le projet de loi 15.

Rappelons que le PL-15 prévoit la création d'une société d'État, Santé Québec, qui aura la responsabilité de coordonner les opérations du réseau de la santé québécois alors que le ministère conservera son rôle d'énoncer des orientations et d'allouer les budgets.