La Coalition canadienne pour les droits des armes à feu (CCDAF) croit que la loi C-21, qui sert à empêcher que les armes à feu ne tombent entre de mauvaises mains, divise les Canadiens.

Le PDG de la coalition canadienne pour les droits des armes à feu (CCDAF), Rod Giltaca et la vice-présidente des relations publiques de la coalition, Tracey Wilson était en conférence de presse vendredi afin de présenter leur perspective sur le contrôle des armes à feu au pays.

Ils considèrent que les libéraux ont trop mis l’accent sur les restrictions des armes à feu et que cela n’a pas eu d’impact sur la violence armée au pays. Ils mentionnent également que l’interdiction prévue dans la loi ne concerne pas les bonnes personnes puisque les 650 000 Canadiens qui sont autorisés à posséder une arme de poing «se conforment aux règlements, possèdent et utilisent leur arme à feu de façon responsable».

Rappelons que le resserrement des mesures sur les lois sur les armes au Canada permettrait de révoquer un permis d’arme à feu. Tracey Wilson indiquait au lutrin que de retirer les armes légales aux propriétaires autorisés n'aurait aucun impact sur la criminalité, la violence et la contrebande d'armes au pays.

Elle mentionne que le gouvernement ne parvient pas à s'attaquer efficacement aux crimes violents et que la loi C-21 n’y changera pas.

«Le gouvernement n'a pas réussi à produire une seule pièce de preuve que la confiscation d'armes légales à des propriétaires autorisés réduira la criminalité et la violence dans le pays. […] Chaque dollar dépensé pour poursuivre les propriétaires d'armes légales — les personnes qui ne commettent pas de violence dans nos rues — est un dollar non dépensé pour attraper les armes illégales aux frontières». - Tracey Wilson

Rod Giltaca croit pour sa part que le gouvernement fédéral ne s’est pas attaqué aux bonnes personnes. «Beaucoup de personnes qui ne possèdent pas d’armes à feu au Canada ne peuvent pas comprendre pourquoi bannir ces armes est une mauvaise idée», lance le PDG de la coalition. «Il y a plus de Canadiens qui sont autorisés à posséder une arme de poing, que de joueurs de hockey des ligues de garage», ajoute-t-il.

Le PDG de la coalition mentionne que la pratique du tir sportif à l’arme à feu fait partie de la culture canadienne depuis une centaine d’années. «Ils connaissent la myriade de lois. Les armes de poing ne peuvent être utilisées que sur un champ de tir approuvé et les propriétaires doivent conduire directement au champ de tir et revenir sans dévier. […] Ils suivent ces lois à la lettre juste pour pouvoir pratiquer leur sport et leur culture qui est vieille d’une centaine d'années au Canada.»

Le premier ministre Trudeau a annoncé en octobre l’entrée en vigueur du gel national visant la vente, l’achat et le transfert d’armes de poing.

Dorénavant, il est interdit d’acheter, de vendre ou de transférer des armes de poing à l’intérieur du Canada, ni à faire entrer au pays une arme de poing nouvellement acquise.

L'interdiction d'importation est déjà en vigueur depuis août.