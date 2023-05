Un homme a perdu la vie dans une collision survenue dans la nuit de dimanche à lundi, impliquant deux véhicules, à Labelle, dans les Hautes-Laurentides.

Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur la route 117 vers 2 h 30. Selon la Sûreté du Québec (SQ), une voiture qui arrivait à grande vitesse a percuté l'arrière d'un véhicule.

«À la suite de la collision, le véhicule de tête a fauché un muret de ciment central, et le véhicule de derrière a terminé sa course dans un boisé en bordure de route», a indiqué le sergent de la SQ, Eric Cadotte.

Deux personnes qui prenaient place dans la voiture ayant percuté le muret de ciment ont été transportées à l'hôpital, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Le conducteur de l'autre véhicule, âgé de 43 ans, a aussi été transporté à l'hôpital, où son décès a malheureusement été constaté.

Un enquêteur et un agent spécialisé dans la reconstitution de scène d'accident ont été dépêchés sur les lieux pour mieux comprendre les causes et circonstances et cet événement.

La route 117 a été fermée temporairement; elle est désormais rouverte avec une circulation en alternance.