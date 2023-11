La Sûreté du Québec (SQ) et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) préparent une offensive pour contrer l'alcool et la drogue au volant, l'une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec.

Selon des données fournies par la SQ, entre 2017 et 2021, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves.

Devant ces chiffres, les deux organisations, en collaboration avec l'ensemble des services de police du Québec et des contrôleurs routiers, intensifieront ses interventions, du 30 novembre 2023 au 2 janvier 2024, dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue.

«Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés dans les points de contrôle», indique-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.

Une journée nationale d’opérations de sécurité routière, afin de contrer la capacité de conduire affaiblie, aura aussi lieu le 8 décembre, partout au Québec.

Campagne de sensibilisation

La SQ prévoit aussi le déploiement d'une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux visant à rappeler aux conducteurs les conséquences de conduire avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue.

De son côté, la SAAQ effectuera une campagne de sensibilisation du 11 décembre 2023 au 11 janvier 2024, ayant pour thème « Lorsqu’on boit, on ne conduit pas ». Cette campagne visera à sensibiliser les conducteurs au fait qu’il est risqué de prendre le volant après avoir consommé de l’alcool, et ce, «même en petite quantité».

«Lorsqu’on boit, il est toujours mieux de prévoir une solution de rechange pour un retour sécuritaire telle que le recours à un conducteur désigné, le taxi, le transport en commun, un service de raccompagnement ou l’hospitalité d’un proche», indique la SAAQ.

Selon des données de la SAAQ de 2022, «le risque d’accident mortel est 4,5 fois plus élevé chez un conducteur ayant une alcoolémie de 50 à 80 mg/100 ml que chez un conducteur sobre».

Qu'est-ce que je risque?

Il faut savoir qu'il est interdit au Québec de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, et ce, peu importe la quantité consommée.

La loi québécoise punit non seulement la conduite avec les facultés affaiblies, mais aussi le fait d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies. Il est donc interdit, lorsque vous avez les facultés affaiblies, d'être assis derrière le volant, de dormir à l’intérieur du véhicule, d'utiliser ses accessoires, de déneiger ou de mettre quelque chose dans le coffre de la voiture, etc.

Il y a plusieurs conséquences* en cas de conduite sous l’effet de l’alcool ou de la drogue :

suspension du permis;

saisie du véhicule;

évaluation du risque de récidive;

amende;

perte du permis;

casier judiciaire;

antidémarreur, etc.

En cas de récidive, les conséquences suivantes peuvent s’ajouter:

saisie du véhicule plus longue;

interdiction d’acquérir ou d’immatriculer un véhicule;

antidémarreur à vie;

prison.

*Source : Société de l'assurance automobile du Québec