Une anti-comédie musicale «un peu punk»: c'est ce que promettent les Cowboys Fringants pour le spectacle «Pub Royal». La comédie musicale, produite par Les 7 doigts de la main, sera présentée l'automne prochain à Montréal et à Québec.

Le musicien et membre du groupe Jean-François Pauzé en a fait l’annonce mercredi matin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, aux côtés de l’équipe des 7 doigts de la main.

Des chanteurs, des danseurs et des acrobates donneront vie à «l’histoire d’un gars qui rentre dans un bar, et qui va voir sa vie prendre un sens différent», promet le metteur en scène et auteur du livret du spectacle, Sébastien Soldevila.

La comédie musicale, sous forme de huis clos, mettra en vedette une quinzaine de chansons des Cowboys Fringants, incluant des compositions originales dédiées au spectacle. Ces nouvelles chansons écrites par Jean-François Pauzé permettront de créer des liaisons entre les différentes pièces existantes des Cowboys.

 

«L’idée derrière cette comédie musicale, c’est de contextualiser les chansons des Cowboys Fringants, pour essayer de soit leur donner un nouveau sens, soit d’agrandir le sens qu’elles avaient déjà», a affirmé M. Soldevila. Certains des personnages de la pièce viennent des chansons, et d’autres s’exprimeront avec elles, a-t-il précisé.



Et le metteur en scène ne mâche pas ses mots quant aux nouvelles compositions des Cowboys: «Ce sont les prochains tubes des Cowboys, je peux vous l’assurer», a lancé M. Soldevila

L’idée de cette collaboration entre les Cowboys Frigants et Les 7 doigts de la main est née au courant de la pandémie. «Ce n’était pas inné que ça allait être une comédie musicale », a déclaré le bassiste du groupe, Jérôme Dupras. L’idée de faire une anti-comédie musicale « un peu punk, en détruisant les codes» est la formule qui a finalement séduit le groupe.

«Quand on écoute un album des Cowboys, des fois on rit, des fois on pleure, des fois on est en amour, des fois on est militants. Le Pub Royal, à l’intérieur de ces murs-là, c’est l’antichambre de cette palette de thèmes et d’émotions qui se trouvent dans nos chansons», résume le bassiste.

Une célébration de l’être humain

Sébastien Soldevila en a peu dévoilé sur la trame narrative de «Pub Royal». «Il y a un côté au spectacle à la fois “dark” et noir comme peuvent l’être les chansons des Cowboys, mais avec beaucoup d’humanité et de joie. Parce qu’on célèbre l’être humain à travers ce spectacle-là», a-t-il évoqué.

Le metteur en scène promet toutefois de «la joie à l’état pur», notamment au sein des numéros de danse, chorégraphiés par Geneviève Dorion Coupal.

Ce n’est pas la première fois que les Cowboys Fringants inspirent la création d’un spectacle. En 2019, le Cirque du Soleil leur avait rendu hommage dans «Joyeux Calvaire», qui avait été présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Le groupe fait partie du paysage culturel québécois depuis plus de 25 ans. Le 8 mai prochain, les Cowboys Fringants recevront la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale pour leur «importante contribution au rayonnement de la musique francophone [qui] a tracé à jamais un chemin dans le quotidien et le cœur des Québécoises et Québécois», peut-on lire dans un communiqué de l’organisation.

Les Cowboys Fringuants ont récemment ralenti la cadence de leur tournée, après avoir annoncé que le chanteur de la formation, Karl Tremblay, est atteint d’un cancer de la prostate. Le groupe a malgré tout plusieurs spectacles prévus au calendrier. Il sera notamment de passage à la Maison symphonique de Montréal le 18 mai prochain.

La première représentation de «Pub Royal» aura lieu le 22 novembre au Grand Théâtre de Québec. Le spectacle y sera offert jusqu’au 26 novembre. La comédie musicale sera aussi présentée au Théâtre Maisonneuve, à Montréal, du 6 décembre au 23 décembre, avant que la troupe parte en tournée à travers l’Europe.