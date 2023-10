Une cour d'appel américaine tiendra une audience mercredi au cours de laquelle elle entendra des avocats qui tentent de rouvrir le dossier d'une femme qui allègue avoir été violée par le joueur de soccer étoile Cristiano Ronaldo à Las Vegas en 2009, afin qu'elle puisse recevoir bien plus que les 375 000 $US qu'il lui aurait versés dans une entente hors-cour.

Un avocat de la femme a demandé à la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit d'infirmer la décision de ne pas donner de suite à l'affaire en juin 2022, en rouvrant la poursuite civile qu'elle a intentée au Nevada en 2018.

Cet appel soutient que le juge de la Cour fédérale du Nevada a commis une erreur en rejetant à plusieurs reprises les tentatives de la femme d'inclure comme preuve l’accord de confidentialité qu’elle a signé en 2010 en retour d'une somme d'argent versée par Ronaldo.

Un comité de trois juges de l'institution située à San Francisco ne devrait pas trancher immédiatement dans ce dossier, après avoir entendu les arguments des avocats de Ronaldo et de sa présumée victime, Kathryn Mayorga. Les parties participeront à une audience spéciale qui se déroulera mercredi à la faculté de droit de l'Université du Nevada à Las Vegas.

L'Associated Press n'identifie habituellement pas les présumées victimes d'agression sexuelle, mais Mayorga a donné son consentement par l'entremise de ses avocats, parmi lesquels se trouve Leslie Mark Stovall, pour révéler son identité.

Ronaldo est l'un des athlètes les plus célèbres et les plus riches au monde. Il est la tête d'affiche de la sélection nationale portugaise et a joué pour le Real Madrid, la Juventus de Turin et Manchester United. Il poursuit présentement sa carrière avec le club saoudien Al Nassr.

Mayorga, une ex-enseignante qui est devenue mannequin à Las Vegas, avait 25 ans lorsqu'elle a rencontré Ronaldo dans une boîte de nuit en 2009. Elle l'a suivi, en compagnie d'autres convives, dans sa suite à l'hôtel. Elle allègue dans une poursuite déposée pratiquement une décennie plus tard que le joueur étoile, alors âgé de 24 ans, l'a agressée sexuellement dans sa chambre.