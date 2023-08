Une photographe animalière de Whistler, en Colombie-Britannique, a décidé de prévenir la population après avoir vu une femme s'approcher d'un jeune ours noir avec son chien, et ce, même après avoir été avertie de rester à distance.

Cet article est une traduction de CTV News.

Natalie Wannamaker observait des ours jeudi dernier lorsqu'elle a vu la femme marcher le long d'un sentier à vélo en direction du jeune ours.

«Quand elle a tourné le coin, je l'ai avertie qu'il y avait un ours», a confié Mme Wannamaker à CTV News. «Je lui ai dit que si elle s'approchait davantage, elle se mettrait en danger. Elle a ignoré mes commentaires et a continué à avancer dans la zone, même si elle avait un chien qui aboyait.»

Choquée et déçue que la femme n'ait pas arrêté ou reculé, Mme Wannamaker a décidé de partager l'histoire pour prévenir la population de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on rencontre un ours. «Cela m'a vraiment attristée de voir qu'elle a ignoré ce que je disais, car elle a non seulement mis sa propre vie, celle du chien et de l'ours en danger, mais n'importe qui dans la région aurait pu être affecté par l'ours s'il avait décidé de devenir agressif et qu'il se sentait menacé», a-t-elle déploré.

Mme Wannamaker, qui photographie des ours depuis deux ans et qui a suivi des cours sur la faune, a avancé que la faune est présente dans la région de Whistler et que les gens prennent généralement les précautions nécessaires. «Tous les autres qui continuaient sur le sentier de la vallée avaient simplement contourné ou pris un itinéraire différent, mais elle a vraiment provoqué une rencontre qui n'était pas nécessaire», a-t-elle lancé.

Heureusement, l'ours n'a pas réagi de manière agressive. Mme Wannamaker a dit que l'ours mangeait des baies, a regardé le chien avec curiosité et a continué son chemin, mais la situation aurait pu devenir dangereuse. «Il y a des situations où un ours ne réagirait pas bien à un chien», a-t-elle affirmé.

Les autorités ont depuis longtemps averti le public de ne pas s'approcher des ours et de garder les animaux domestiques sous contrôle, car les chiens pourraient être perçus comme une menace potentielle ou une proie.

«Quand je photographie des ours, j'utilise un objectif téléobjectif qui me permet de rester à une distance sécuritaire. Alors, assurez-vous de toujours garder quelques mètres entre vous et les ours, vous ne voulez jamais provoquer une rencontre», a-t-elle souligné, ajoutant qu'elle porte également un vaporisateur anti-ours en guise de protection supplémentaire.

Les experts fauniques affirment que lorsqu'il s'agit de rencontres avec des ours noirs, le meilleur conseil est de rester calme, de parler doucement et de reculer lentement.

-Un texte de Tahmina Aziz pour CTV News