Une députée libérale critique la réponse timide de son propre gouvernement à l'administration de droite israélienne, à la suite des violences policières à Jérusalem mercredi, mais son parti ne montre aucun signe d'aller au-delà des expressions habituelles de préoccupations et de tristesse.

Tôt mercredi, heure locale, la police israélienne a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem, alors que la police tirait des grenades assourdissantes sur des Palestiniens qui lançaient des pierres et des pétards.

À lire également: Les diplomates israéliens au Canada reprennent le travail après une courte grève

La députée libérale torontoise Salma Zahid a publié sur Twitter une vidéo où l'on voit des policiers israéliens frapper des musulmans avec des matraques. Elle écrit qu'il existe «un lien direct» entre la violence policière en Israël et les «provocations» de ministres d'extrême droite du gouvernement du premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Disgusting and unacceptable. And there's a direct line between the far right extremist Nettenyahu Ministers' provocations and this violence by Israeli police. Canada cannot stand by and issue bland statements anymore. Either we stand for human rights or we don't @melaniejoly https://t.co/HW32FoehwY