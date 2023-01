Evenko annonce une nouvelle date au Centre Bell pour la tournée de Madonna, et ce, en raison de la forte demande.

La chanteuse pop fait un arrêt au Québec dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée The Celebration Tour. À la date annoncée du 19 août 2023 s'ajoute celle du 20 août 2023.

En raison de la forte demande, @Madonna ajoute une 2e date à Montréal le 20 août :heart::tada:



Billets en vente demain à 10h



Due to overwhelming demand Madonna is adding a 2nd date in Montreal on August 20 :heart::tada:



Tickets on sale tomorrow at 10am pic.twitter.com/UM8WwD2hyH