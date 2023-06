Une attaque de missiles russes lancée contre la capitale ukrainienne avant l'aube a tué trois personnes jeudi, dont une enfant de 9 ans et sa mère, selon les autorités, et a infligé le plus grand nombre de victimes d'une seule attaque sur Kyiv depuis un mois.

La dernière attaque russe, qui a utilisé ce que les autorités ukrainiennes ont appelé des missiles Iskander à courte portée lancés depuis le sol, a coïncidé avec des événements prévus à Kyiv pour célébrer la Journée internationale de l'enfance. Ces événements ont été annulés.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu les dix missiles de croisière et balistiques lancés par les forces du Kremlin, mais la chute de débris a causé des dégâts et des victimes au sol, blessant 16 personnes, selon les autorités.

La Russie a maintenu un tir de barrage constant sur la capitale ukrainienne et d'autres régions du pays ces dernières semaines, alors que Kyiv prépare ce qu'elle considère comme une contre-offensive pour repousser les troupes de Moscou, 15 mois après leur invasion. Le mois dernier, Kyiv a été la cible de 17 attaques de drones et de missiles.

La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a déclaré qu'un enfant avait été hospitalisé après l'attaque.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a indiqué sur Twitter qu'une fillette de 9 ans, sa mère et une autre femme figuraient parmi les victimes.

Les observateurs des droits de l'homme de l'ONU ont annoncé que six enfants avaient été tués et 34 blessés au cours du seul mois dernier.

Depuis février 2022, au moins 525 enfants ont été tués et au moins 1047 ont été blessés, selon la Mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine.

Le ministère ukrainien de la Défense a cité différents chiffres concernant les enfants victimes de la guerre, affirmant qu'au moins 484 enfants ont été tués et 992 blessés. Il n'a pas été possible dans l'immédiat de réconcilier ces différences avec les chiffres de l'ONU.

Depuis le début de l'invasion, la Russie a régulièrement ciblé Kyiv avec des vagues d'attaques de drones et de missiles, mais les attaques contre la capitale se sont considérablement intensifiées au cours du mois dernier. Bien que la plupart des armes qui arrivent soient abattues, de nombreux habitants de Kyiv sont anxieux et fatigués après des semaines de nuits blanches à écouter le bruit des explosions.

L'attaque de jeudi a également endommagé des immeubles d'habitation, une clinique médicale, une canalisation d'eau et des voitures. Plus tôt, le gouvernement de la ville avait indiqué que deux enfants avaient été tués, avant de revoir ce chiffre à la hausse.

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a dit que les autorités enquêtaient sur les raisons pour lesquelles un abri situé dans un centre médical avait été fermé à clé, empêchant certaines personnes de se mettre à l'abri pendant le bombardement. Il a donné l'ordre aux chefs de district de la ville de vérifier immédiatement si tous les abris de Kyiv étaient accessibles.

Lors d'une explosion, des fragments de missiles ont traversé un immeuble d'habitation situé dans un quartier verdoyant. Dans la lumière du matin, des ambulanciers ont escorté une femme âgée hors de l'immeuble, tandis que les pieds nus d'une personne tuée dans l'attaque sortaient de dessous une bâche en plastique dans une zone délimitée par des barrières entre les arbres.

La défense aérienne ukrainienne est devenue de plus en plus efficace pour intercepter les drones et les missiles russes, mais les débris qui en résultent peuvent provoquer des incendies et faire des blessés.

Dans le district de Desnianskyi, des débris sont tombés sur un hôpital pour enfants et sur un immeuble de plusieurs étages situé à proximité. Deux écoles et un commissariat de police ont été endommagés. Dans d'autres zones, les ondes de souffle ont fracassé des fenêtres.

Après qu'une femme ait été tuée en regardant une attaque aérienne depuis son balcon en début de semaine, les autorités de Kyiv ont exhorté les habitants à écouter les sirènes d'alerte et à rester dans des abris ou d'autres lieux sûrs. «Il faut être vigilant, car les missiles balistiques volent à des vitesses incroyables. Entre le moment où l'alarme est déclenchée et l'arrivée de la roquette, vous n'avez que quelques secondes», ont-elles prévenu dans un message adressé aux habitants.

Dans toute l'Ukraine, le bureau présidentiel a annoncé jeudi que sept civils avaient été tués et 27 blessés au cours des dernières 24 heures.

Ailleurs, un groupe qui se fait appeler le Corps des volontaires russes et qui prétend inclure des Russes combattant du côté ukrainien a publié une vidéo affirmant qu'il se trouvait à la frontière avec la Russie et qu'il était sur le point de lancer un raid transfrontalier sur la ville de Shebekino, dans la région de Belgorod.

Un groupe similaire, qui se fait appeler la Légion de la liberté de la Russie, a également annoncé son intention de lancer un raid transfrontalier.

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que les bombardements ukrainiens avaient fait huit blessés dans la nuit, mais qu'il n'y avait pas eu d'incursion des forces ennemies.

Certains médias russes ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient tenté de franchir la frontière, mais qu'elles avaient été repoussées par les troupes russes.

Les deux groupes ont revendiqué un raid transfrontalier le mois dernier, qui a constitué l'une des plus graves attaques de ce type sur le territoire russe. Ils se sont engagés dans des combats avec les forces russes qui ont poussé les autorités à évacuer les habitants d'une ville proche de la frontière.

Certains observateurs considèrent que ces raids s'inscrivent dans le cadre des efforts ukrainiens visant à sonder les défenses russes et à détourner les ressources militaires de Moscou en prévision d'une contre-offensive ukrainienne.