Une enseignante a été blessée gravement la semaine dernière par un objet lancé par un enfant de 6 ans qui était en crise.

Cette scène s'est déroulée le 31 janvier dernier à l'école du Lac-des-Fées du secteur Hull, à Gatineau.

La professeure a subi une importante lacération à la tête, si bien que les services d'urgence ont dû être appelés sur place pour la soigner et la conduire à l'hôpital.

Le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais se dit préoccupé par la hausse d'incidents avec violence, tant physiques que verbaux, observés en milieu scolaire au cours des dernières années.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais a qualifié l'événement de «déplorable» et a déclaré que la santé et la sécurité des élèves et du personnel demeuraient prioritaires.