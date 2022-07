La jeune femme en visite du Québec, qui était sous assistance respiratoire après qu'une camionnette de livraison soit entrée en collision avec un autobus de transport en commun dans le sud-est de la Colombie-Britannique, a malheureusement succombé à ses blessures.



Un communiqué de la GRC de Castlegar indique que l'accident s'est produit jeudi alors que la jeune femme de 19 ans et 15 autres étudiants québécois participant à un programme au Collège Selkirk voisin étaient à bord de l'autobus.



Lundi, le Collège Selkirk a publié une déclaration qui indiquait que l'étudiante qui avait été grièvement blessée dans l'accident était malheureusement décédée.

"The college community grieves with the other students in the program, our faculty and staff who were just getting to know the student, and all those who are feeling this tremendous loss". https://t.co/oXguP7jzB2 pic.twitter.com/9JbQgb9E9b